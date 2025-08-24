전통시장 결제때 월최대 3만원 할인 ‘훈훈’ [재테크 특집]

KB국민카드는 전통시장 소상공인과 고객을 잇는 따뜻한 결제 혁신을 이어가고 있다.



KB국민카드는 최근 소비자의 장바구니 부담을 덜고 전통시장의 매출을 돕기 위한 ‘KB 전통시장 온누리카드’를 출시했다.

KB국민카드의 ‘KB 전통시장 온누리카드’. KB국민카드 제공

이 카드는 전통시장 가맹점에서 결제할 경우, 신용카드는 월 최대 3만원까지 10% 할인, 체크카드는 월 최대 6000원까지 5% 할인을 제공한다. 여기에 온누리상품권(디지털 온누리)을 충전해 결제하면 할인이 두 배로 늘어나 신용카드 기준 총 20%(최대 2만원)까지 혜택을 받을 수 있다.



소상공인 사장님들을 위한 맞춤형 카드인 ‘KB 마이비즈(MyBiz) 사장님든든 기업카드’도 있다.



이 카드를 신용카드형으로 발급하면 전월 카드 사용액이 200만원을 넘을 경우 본인 가게의 KB카드 결제 매출액의 0.2%를 현금캐시백으로 월 최대 7만원까지 돌려받을 수 있다. 이는 가맹점 카드 수수료로 빠져나간 금액 일부를 다시 돌려받는 효과로, 카드 매출이 많을수록 혜택도 커지도록 설계된 것이다. 또한 경비용품 구매나 보안·용역 서비스 이용, 정수기 렌털 등 사업 운영에 필수적인 항목 결제 시 20% 상당의 포인트 적립 혜택도 월 최대 3만점까지 제공한다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]