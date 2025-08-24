수혜섹터 톱10 ‘코리아 프리미엄랩’ 추천 [재테크 특집]

하나증권은 국내 증시의 레벨업 대표 수혜 섹터를 중심으로 운용하는 ‘코리아 프리미엄랩’을 추천한다.



‘코리아 프리미엄랩’은 증시 활성화로 수혜가 예상되는 주요 섹터를 중심으로 포트폴리오를 운용하는 상품이다.

하나증권은 국내 증시 활성화의 대표 수혜 섹터로 구성된 ‘코리아 프리미엄랩’을 추천했다. 하나증권 제공

인공지능(AI), 반도체, 로봇, 바이오, 방산 등 산업경쟁력 강화 섹터와 금융, 지주사 등 제도 개선 정책 지원 섹터를 중심으로 K-경쟁력 섹터 TOP 10을 선정해 운용할 계획이다.



또한 리서치 센터와의 협업 및 자체 시장 예측 AI 모델을 활용해 투자 포트폴리오와 시장 펀더멘털을 지속적으로 점검하고 기민한 운용으로 상품 차별성을 제공할 예정이다.



하나증권 관계자는 “한국 증시의 턴어라운드 흐름에 따라 국내 주식에 투자하는 금융 상품에 대한 손님들의 수요가 증가하는 상황”이라며 “이러한 관심에 발맞춰 정교한 예측을 기반으로 한 액티브한 운용으로 손님들에게 좋은 투자 기회를 제공할 것”이라고 설명했다.



코리아 프리미엄랩의 최저 가입금액은 2000만원이다. 계약 기간은 1년으로 만기에 해지하지 않을 경우 연 단위로 자동 연장된다. 상품 보수는 선취 1.0%·후취 연 1.0% 또는 후취 연 1.6% 중에 선택할 수 있다. 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

