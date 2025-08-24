도덕산공원 숲세권에 철산역 도보이용 가능 [부동산 특집]

브랜드 아파트 강세 여전… ‘알짜 단지’ 찾아볼까 분양시장에서 ‘브랜드 아파트’의 강세가 꾸준히 이어지고 있다. 부동산R114 자료에 따르면 올해 1∼7월 전국에서 분양된 아파트 중 10대 건설사 브랜드 아파트(컨소시엄 포함)의 1순위 평균 청약 경쟁률은 11.53대 1로, 이외 브랜드 아파트(4.08대 1)의 경쟁률을 웃돌았다. 브랜드 단지들은 고급 설계와 시공 품질, 특화 커뮤니티 등을 강점으로 실수요자들로부터 지속해서 관심을 받는 모습이다. 전국 각지에서 알짜 입지와 생활 편의성을 강조하며 실수요자 마음 사로잡기에 나선 브랜드A 단지를 소개한다.

GS건설은 경기 광명시 철산동 광명12R구역 주택재개발정비사업을 통해 들어서는 ‘철산역자이’(투시도)를 분양할 예정이라고 밝혔다.

이 단지는 지하 7층∼지상 최고 29층, 19개 동, 총 2045가구 규모로, 이 중 전용면적 39∼84㎡ 650가구가 일반분양 물량이다.

도보 거리에 수도권 지하철 7호선 철산역이 있는 등 우수한 입지환경이 강점이다. 광덕초가 단지에 인접해 있고, 광명중·광명고 등을 걸어서 통학할 수 있다. 도보 거리에 광명시청, 광명시민회관, 광명세무서, 광명경찰서 등 관공서가 밀집해 있으며, 철산로데오거리도 걸어서 이용할 수 있다. 단지 앞쪽으로 도덕산공원이 접해 있어 쾌적한 주거환경도 갖췄다.

분양 관계자는 “GS건설은 광명시에서만 ‘철산자이 더 헤리티지’(3804가구), ‘철산자이브리에르’(1490가구) 등을 비롯해 1만7000여가구를 공급해 왔다”며 “어려운 환경 속에서도 단기간에 완판되며 광명시 아파트시장을 이끄는 대표하는 브랜드로 자리 잡았다”고 강조했다.

철산역자이에는 엘리시안가든 등 주변 환경과 어울리는 조경 및 녹지 공간과 함께 수영장, 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 공유오피스, 문화강좌실 등 다양한 교육·문화·체육시설을 갖춘 커뮤니티 시설이 조성된다.

견본주택은 광명시 철산3동 474-1 일대에 마련된다. 입주는 2029년 상반기 예정이다. (02)6956-5615

