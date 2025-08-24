李대통령 방미날 중국 특사단도 출국…"시진핑 APEC 참석 요청"

이재명 대통령의 친서를 시진핑 중국 국가주석에게 전달할 특사단이 24일 중국으로 출발했다.



박병석 전 국회의장을 단장으로 한 특사단은 이날 오후 인천국제공항을 통해 출국했다.



더불어민주당 김태년·박정 의원과 노태우 전 대통령의 아들인 노재헌 동아시아문화재단 이사장이 단원으로 동행했다.



박 단장은 출국에 앞서 기자들과 만나 "미중 갈등 속에, 더군다나 대통령께서 한미정상회담을 하는 시기와 겹쳤기 때문에 여러 가지로 마음이 무겁다"며 "국익 중심 실용외교 정신에 따라 충실하게 이재명 정부의 대외정책을 설명하고 대통령의 뜻을 전하겠다"고 밝혔다.



이 대통령이 시 주석에게 전할 친서에 담긴 방향성에 관한 질문에는 "국익과 실력에 기초해서 양국 국민의 삶에 실질적 도움이 될 수 있는 한중의 전략적 협력 동반자 관계를 충실화시키는 것이 핵심"이라며 "아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 시 주석이 참석해주시도록 요청하는 뜻도 있을 것"이라고 설명했다.



그는 "한미동맹과 한중 간 전략적 협력 동반자 관계를 잘 정립시키도록 하는 역할과 책임이 현 정부에 있고, 그 첫 물꼬를 트게 된다"며 "국민주권 정부가 어떤 대외정책을 펼 것인지 잘 설명할 것이고, 중국 측 의견을 담아 함께 발전할 길을 모색하겠다"고 말했다.



아울러 "서로가 탐색전을 하지 않겠느냐. 그쪽에서도 한국의 진정한 대외정책이 뭔지, 어떻게 한중관계를 끌고 갈 것인지 관심이 크지 않겠느냐"며 "그런 관점에서 이 대통령의 국정 철학 비전, 대외정책을 충실히 설명하고 서로 공통점을 확대할 수 있는 길을 찾는 것이 이번 방문의 목적"이라고 언급했다.



특사단은 27일까지 중국에 머물면서 주요 인사들을 면담하고 양국의 우호 증진 방안에 대한 의견을 교환할 예정이다.



특사단은 이날 중국 외교 사령탑인 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 회담하고 이후 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과도 만날 계획이다.



다만 일정상 시 주석을 직접 만나기는 어려울 것으로 보인다.



특사단의 이번 방중은 이 대통령이 한일정상회담을 마치고 한미정상회담을 위해 미국으로 떠나는 날 동시에 이뤄졌다.



이에 한중관계 역시 소홀히 하지 않겠다는 의지를 부각하기 위한 파견이라는 해석도 나온다.

<연합>

