美 정치의 ‘플레잉 하드볼’ 시대 [김태훈의 의미 또는 재미]

이달 초 미국 남부 텍사스주(州) 주의회 하원의원 51명이 주 바깥으로 줄행랑을 쳤다. 하원 정원이 150명인 만큼 정확히 그 3분의 1을 넘긴 주의원들이 자취를 감춘 셈이다. 모두 민주당 소속인 이들은 “앞으로 2주일간 시카고에 머물며 텍사스로 복귀하지 않겠다”고 선언했다. 그들은 하원 다수당인 공화당이 발의한 연방 하원의원 선거구 변경안 심사 및 표결을 거부하고자 이런 이례적 수단을 동원했다. 하원 정원 150명 중 3분의 2(100명) 이상이 출석해야 본회의 개회가 가능하도록 한 정족수 규정, 선거구 변경안 같은 특별 안건의 경우 본회의 상정 후 2주일 안에 처리되지 않으면 회기가 자동으로 종료하는 점 등을 활용해 공화당의 입법 강행을 저지하려 한 것이다.

‘연방 하원의원 선거구 변경안’이 도대체 무엇이길래 이런 괴이한 일이 벌어진 걸까. 텍사스는 원래 공화당 강세 지역이다. 지금도 주의회 상하원 디수당이 모두 공화당인 것은 물론 그레그 애벗 주지사 역시 공화당 소속이다. 애벗은 오는 2026년 11월 치러질 연방의회 중간선거에서 어떻게 하면 공화당이 이겨 하원 다수당 지위를 이어갈 지 궁리한 끝에 묘안을 떠올렸다. 텍사스주 내 연방 하원의원들의 선거구를 재조정하면 공화당 의석이 최대 5석 증가할 수 있다는 것이다. 민주당 지지자가 많이 사는 지역구 일부를 떼어내 공화당 강세 지역과 합치는 식이다. 당장 민주당에서 게리맨더링(gerrymandering: 당파적 선거구 재조정)이란 비난이 제기됐으나 애벗은 개의치 않았다.

텍사스 주정부는 민주당 주의원들에게 “정당한 사유 없이 회의에 불출석하면 하루 500달러(약 70만원)씩 벌금이 부과될 수 있다”고 으름장을 놓았다. 민주당은 필리버스터(의사 진행 방해) 카드까지 꺼내들었으나 소수당의 한계를 극복할 순 없었다. 연방 하원의원 선거구 변경안은 최근 주의회 하원에서 가결된 데 이어 23일에는 상원도 통과했다. 주지사에 의한 공포 절차만 남은 가운데 애벗은 “법안에 신속히 서명할 것”이라고 밝혔다. 소식을 접한 도널드 트럼프 대통령은 “2026년 중간선거에서 멋진 텍사스 주민들에게 5명의 새로운 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게) 공화당원을 선출할 엄청난 기회를 제공할 것”이라며 기쁨을 감추지 않았다. 반면 민주당은 “이건 민주주의가 아니며 수치스럽다(disgraceful)”는 반응을 내놓았다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 명령으로 수도 워싱턴에 주(州)방위군이 배치돼 치안 활동을 강화하는 가운데 23일(현지시간) 트럼프에 반대하는 시위가 벌어져 한 시민이 주방위군 철수를 요구하는 손팻말을 들고 있다. ‘경찰 국가에서 민주주의는 죽는다’라고 적혀 있다. 로이터연합뉴스

영어에 ‘플레이 하드볼’(play hardball)이란 관용 어구가 있다. 목표 달성을 위해 물불을 안 가린다는 뜻이다. 영한사전에는 ‘강경 대응을 하다’, ‘부정 수단을 쓰다’ 등으로 번역해 놓았다. 텍사스의 사례에 자극을 받은 캘리포니아 개빈 뉴섬 주지사는 “텍사스에 맞서 우리도 즉각 경경 대응을 할 것”(If Texas wants to play hardball, we’ll play hardball right back)이라고 외쳤다. 캘리포니아는 텍사스와 반대로 민주당 강세 지역이다. 주의회 상하원 모두 민주당이 압도적 다수당이고, 주지사 뉴섬은 민주당 차기 대권 주자로 꼽히는 유력 정치인이다. 뉴섬에 따르면 캘리포니아가 텍사스처럼 연방 하원의원 선거구를 재조정하면 민주당 의석이 최대 5석 늘어날 수 있다. 중간선거 승리를 위해 게리맨더링도 불사한다는 미국 양당 정치를 보니 더는 미국을 ‘모범적 민주주의 국가’로 여길 수 없겠다는 생각이 든다.

