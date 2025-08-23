李대통령 "어느때보다 협력강화"…이시바 "한일협력, 지역전체 이익"

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리는 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한일정상회담에서 한목소리로 양국 협력의 중요성을 강조했다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 확대정상회담에 앞서 기념촬영을 하며 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 확대회담 모두발언에서 "최근 통상문제와 안보 문제를 두고 국제질서가 요동치고 있다"며 "가치·질서·체제·이념에서 비슷한 입장을 가진 한일 양국이 어느 때보다 협력 관계를 강화해야 한다"고 밝혔다.



이 대통령은 "한편으로는 너무 가깝다 보니 불필요한 갈등도 가끔 발생한다"면서도 "불필요한 것들은 보정하면서도 필요한 것들은 서로 얻을 수 있도록 협력을 하는 게 이웃 국가의 바람직한 관계"라고 언급했다.



이어 "도저히 접근하기 어려운 것은 충분한 시간을 두고 숙고하되, (그 대신) 협력할 분야는 협력하는 것이 한국과 일본 정치권이 할 일"이라고 말했다.



특히 "두 번째 뵙다 보니 (이시바 총리가) 아주 가까운 친구처럼 여겨진다"며 친밀감을 드러냈다.



그러면서 "그 어느 때보다 협력을 통해 얻을 수 있는 것이 정말 많은 시기다. 셔틀 외교를 포함해 이시바 총리와 저 사이에, 또 양국 공무원들 사이의 대화와 협력이 이뤄지길 바란다"고 거듭 강조했다.



이 대통령은 "이시바 총리도 지방 균형 발전에 각별한 관심을 가진 것으로 알고 있는데, 다음번 셔틀 외교의 일환으로 한국을 방문하게 되면 서울이 아닌 대한민국의 지방에서 뵀으면 좋겠다"고 제안하기도 했다.



이시바 총리 역시 "안정적인 한일관계 발전은 양국의 이익이 될 뿐만 아니라 지역 전체의 이익이 된다"고 말했다.



이시바 총리는 이 대통령이 취임 이후 양자 외교 첫 방문국으로 일본을 택한 데 대해 "매우 마음이 든든하다"고 감사의 뜻을 표한 뒤 "앞으로 아주 좋은 형태로 셔틀 외교가 실천되기를 희망한다"고 밝혔다.



이어 "적극적으로 노력하지 않으면 평화도 안정도 찾아오지 않는다. 이러한 격동의 시대에는 더욱 그렇다"며 안보 협력의 중요성도 강조했다.



이시바 총리는 또 "일본, 한국, 미국의 협력 강화는 매우 중요하다"며 "이런 점에 대해 이 대통령과 인식을 공유하고 있어 대단히 기쁘다"고 덧붙였다.

