日언론, 李대통령 방일 일제히 보도…‘과거사 합의 거스르지 않겠다’ 발언 주목

이재명 대통령이 23일 한·일 정상회담 일정 등을 위해 일본을 방문한 가운데 일본 주요 언론도 이 대통령의 방일과 관련 인터뷰 등을 주요하게 보도했다.

일본 아사히신문은 이날 조간신문 1면에 이재명 대통령의 얼굴 사진과 함께 일본 언론 합동 인터뷰를 보도했다. 신문은 ‘역사 문제, 과거의 합의를 뒤집을 수 없다’는 제목으로 이 대통령의 과거사 관련 발언에 주목했다.

신문은 이 대통령이 과거사 문제에 대해 ‘과거 한국 정부가 합의했거나 이미 실행한 국가 정책을 간단히 뒤집을 수 없다’고 정책의 연속성을 존중하겠다는 입장을 밝혔다고 전했다.

아사히신문은 2015년 박근혜정부의 위안부 합의, 2023년 윤석열정부의 강제징용 피해자 제3자 변제안이 해당된다고 설명했다.

신문은 이 대통령이 1998년 김대중 대통령과 오부치 게이조 총리가 합의한 ‘21세기 새로운 한-일 파트너십 공동선언’, 이른바 ‘김대중-오부치 선언’을 넘어서는 선언을 발표할 의사가 있다는 점도 주요하게 짚었다.

마이니치신문도 1면 톱기사로 이 대통령 인터뷰를 다뤘다.

신문은 ‘일·한 합의 뒤집지 않는다’라는 제목의 기사에서 이 대통령이 과거 한국 정부의 합의를 뒤집지 않는다는 입장을 밝힌 것과 관련 “양국이 과거사 문제로 갈등을 겪는 가운데, 일본과의 외교적 합의가 바뀔 경우 관계가 다시 악화할 수 있다는 우려를 불식시키기 위한 발언”이라고 분석했다.

신문은 이 대통령이 “역사를 직시하고 진정한 사과와 반성이 있을 때, 양국 관계는 더욱 굳건해질 것”이라고 말했다고도 보도했다.

마이니치신문은 이 대통령이 김대중-오부치 선언을 언급하며 새로운 형태의 합의가 필요하다고 강조했다면서 한·일 협력 필요성을 강조했다고 소개했다.

산케이신문도 이날 1면에서 이 대통령 방일 일정을 보도했다.

신문은 이 대통령 얼굴 사진과 함께 ‘위안부 및 징용공(강제징용) 관련 정부 간 합의를 뒤집지 않겠다’는 제목으로 이 대통령의 과거사 관련 인식을 주요하게 다뤘다. 신문은 이 대통령이 과거사 문제에 대해 장기적이고 진심 어린 사과가 필요하다고 언급한 부분도 다뤘다. 신문은 다만 일본 정부는 한·일간의 재산·청구권 문제가 1965년 한·일 청구권협정으로 해결됐다는 입장이라고 강조했다.

