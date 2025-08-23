‘인텔 최대주주’ 된 美정부 “이런 거래 더 할 것”…삼성 겨냥? [뉴스+]

미국 정부가 반도체 칩 제조업체 인텔의 지분 10%를 소유하게 된 데 대해 도널드 트럼프 미국 대통령이 “이러한 거래를 더 할 것”이라고 밝혔다. 이에 따라 미국 정부가 한국의 삼성전자나 대만 TSMC 등 외국 반도체 제조기업 지분 인수에도 나설 지에 관심이 모이고 있다.

미국 정부가 반도체칩 제조 기업 인텔의 지분 10%를 확보하면서 최대주주로 올라서게 됐다. 로이터연합뉴스

◆인텔 최대주주는 정부…“미국을 위대하게”

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “미국(미국 정부)이 이제 더 놀라운 미래를 가진 위대한 미국 기업 인텔의 (지분) 10%를 완전히 소유하고 통제한다고 보고드리게 되어 큰 영광”이라고 밝혔다.

이로써 미국 정부는 인텔의 최대 주주가 됐다. 지금까지 인텔의 최대주주는 지분 8.92%를 보유한 미국의 자산운용사 블랙록이었다. 트럼프 대통령은 “인텔이 하는 일인 최첨단 반도체와 집적회로를 만드는 것은 우리나라의 미래에 근간”이라며 “다시 미국을 위대하게 만들자”라고 썼다.

미국 정부의 인텔 지분 획득은 반도체법(CHIPS Act·칩스법)에 입각해 인텔에 보조금을 지급하는 데 따른 것이다. 바이든 행정부 때인 지난해 11월 미 상무부는 최첨단 반도체 역량을 발전시키고 일자리 수만 개를 창출하기 위해 인텔에 최대 78억6500만 달러(약 10조9000억원)의 직접 자금을 지급한다고 발표한 바 있다. 인텔은 이를 포함해 총 109억 달러 규모의 정부 보조금을 받게 돼 있다.

이번 계약은 19일 하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체법에 따른 보조금을 활용해 인텔의 지분 확보를 시도하고 있다고 밝힌 뒤 빠르게 이뤄졌다.

블룸버그 통신은 “이번 신규 자금 투입은 인텔의 성장 전망을 즉각 개선시키며, 새로운 지적재산권과 기술 개발을 위한 협력 기회를 열어줄 수 있다”고 전망했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 백악관 집무실에서 ‘트럼프는 모든 것에 대해 옳았다’고 적힌 모자를 쓰고 FIFA 월드컵 트로피를 들고 있다. 로이터연합뉴스

◆지분 지키려면 對美 투자 확대해라?

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조 추첨 일정 발표 행사에서 인텔 지분 획득 건을 소개하면서 “나는 (그와 같은 거래를) 더 할 것”이라고 말했다.

이에 따라 삼성전자와 같이 대미 반도체 설비투자에 따른 보조금을 수령하는 기업에 대해 트럼프 행정부가 지분 인수를 시도할 가능성이 거론되고 있다.

지난 20일 로이터는 복수의 정부 소식통을 인용해 “하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 미국 내 공장 건설을 통해 보조금을 지원받는 칩 제조업체의 지분을 인수하는 방안을 검토하고 있다”고 보도했다.

미국 반도체법의 수혜를 받은 삼성전자와 TSMC 등 기업에 보조금을 주는 대가로 지분을 요구할 수 있다는 것이다.

앞서 바이든 정부는 TSMC에 66억 달러, 삼성전자에 47억달러의 보조금을 지급하기로 했다. 47억달러는 삼성전자의 주식 1.6%가량을 취득할 수 있는 규모다.

사진=로이터연합뉴스

당장 자금이 급하지 않은 해외 기업들로서는 미국 정부가 자사 지분을 갖고 경영 간섭을 할 수 있는 상황은 매우 부담스럽다. 또 당초 미국에 막대한 투자를 하는 대가로 보조금을 받기로 했기 때문에 지분까지 넘겨주는 것은 큰 손해라는 지적이 나온다.

삼성전자는 텍사스주 테일러에 51조원을 투입해 파운드리 공장을 건설하면서 보조금 6조5000억원을 받기로 했고, SK하이닉스는 인디애나주 웨스트 라파예트에 5조원을 투자해 반도체 후공정 공장 건설을 추진하면서 보조금 6300억원을 받기로 했다.

트럼프 행정부 관계자가 “미국투자를 늘리고 있는 대형 업체들에 대해선 지분 확보를 추구할 계획이 없다”고 말했다는 월스트리트저널(WSJ) 보도가 나왔지만 지분 인수 가능성은 여전히 남아 있다.

WSJ에 따르면 해당 관계자는 “투자 약속을 늘리지 않는 기업의 경우 보조금을 대가로 정부에 지분을 제공해야 할 수도 있다”고 밝혔는데, 삼성전자와 SK하이닉스는 트럼프 2기 행정부에 들어서는 추가적인 투자 계획을 내놓지 않았다.

국내 반도체 기업들이 지분을 넘기지 않으려면 미국 투자를 더 늘려야 할 것이란 전망이 나오면서, 향후 미국 정부의 반도체 전략이 국내 업계에 어떤 파장을 미칠지에 관심이 쏠리고 있다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

