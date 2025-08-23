지프 전기차는 처음이지? 잘 달리고 전비 좋고, 도심형서 빛나는 어벤저 [시승기]

지프 어벤저. 사진=스텔란티스코리아 제공

지프의 전동화를 이끄는 순수 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 어벤저와 지난 열흘간 함께했다.

이 차를 타고 약 950km를 주행한 결과 정통 SUV 지프 브랜드의 감성과 전기차의 장점이 잘 더해졌다는 느낌을 받았다.

시승차는 어벤저의 상급 트림 알티튜드 모델이다. 이 모델은 한층 높은 주행과 각종 운전 보조 시스템 등 사용 편리성을 지원한다,

지프는 자연과 동화된 삶을 추구하는 이른바 상남자들에게 높은 지지를 얻는 브랜드다.

잘 포장된 매끄러운 노면보다 누구나 쉽게 접할 수 없는 오지를 다니거나 새로운 길을 개척하는 등 지프의 남다른 탄생 배경 탓이다.

전기 SUV인 어벤저 역시 지프의 DNA를 물려받았다. 어벤저는 동급 대비 가장 넓은 진입각(20°)부터 브레이크 오버각(20°) 및 이탈각(32°)을 확보, 정통 오프로더 브랜드의 막내답게 울퉁불퉁한 지형도 거침없이 주파한다.

다만 지프의 정통 오프로드 모델과 달리 도심이나 여가에 보다 많은 중점을 둔 게 차이점이다.

어벤저는 전기 모터로 구동되는 특성상 전기차의 장점을 고스란히 담았다. 빠르고 부드러운 가속 정숙하고 편안한 승차감은 기존 지프 모델과는 큰 차별점이다.

여기에 더해 kWh 당 6~7.4㎞의 높은 전비와 저렴한 충전 요금으로 최근 인기인 하이브리드 차와 비교해도 경제적으로나 승차감 면에서 부족함 없다.

특히 지프 브랜드에서 보기 드문 ‘경량화된 차체’(무게 약 1550kg)로 인해 최대 주행 가능 거리 430km(공인 약 300km)를 달릴 수 있었다.

이런 주행거리는 에어컨 온도를 18도로 맞춘 상태에서 나왔다. 다른 전기차의 경우 냉방 작동시 최대 주행 가능 거리가 무려 100km나 감소하는 사례를 보면 높은 효율을 낸다는 걸 알 수 있다. 단 주행가능거리는 운전 습관에 따라 다르다.

경량화된 차체는 좁은 길이 많은 도심에서 주행하기 좋았고 주차 역시 대형차에 비해 편리했다.

경량화에 차체가 작다고 해서 주행에 불안을 주는 일은 없었다.

100km/h 이상 달려도 차가 휘청거리는 등의 직진성이 떨어지는 아쉬움은 없었다. 전기 모터의 부드러운 주행 질감이 더해져 지프 승차감이 이렇게 편해도 되나 하는 생각이 들 정도였다.

다만 최고 출력 156마력, 최대토크 270Nm의 전기모터가 앞바퀴 쪽에 탑재돼 고성능 전기차만큼의 시원시원한 가속감은 적다. 도심에서는 충분한 성능이다.

지프 어벤저는 요즘 차 답게 안전·편의 사양도 잘 갖춰 운전하기 편했다.

이 차에는 △전방 충돌 경고 △긴급 제동 △차선 중앙 유지 △어댑티브 크루즈 컨트롤 △후방 카메라·센서 △사각지대 모니터링과 전·측방 주차 센서 등이 탑재돼 일상에서 편리함을 더하고 있다.

지프 어벤저 실내. 사진=스텔란티스코리아 제공

이밖에 지프 어벤저 선택에는 디자인도 빼놓을 수 없다.

각진 세븐 슬롯 그릴과 슬림한 일자형 헤드램프는 지프의 전통을 이어가면서도 현대적인 감성을 드러낸다.

특히 주력 색상인 에메랄드빛 ‘레이크’와 노란빛 ‘썬’ 컬러는 도심 속 무채색 차들 사이에서 시선을 사로잡는다.

이런 매력을 지닌 지프 어벤저는 출시 2년 만에 누적 주문 20만 대를 돌파하며 브랜드의 전략적 성공 사례로 꼽힌다.

지프 유럽 브랜드 총괄 파비오 카토네는 “어벤저가 20만 대 주문을 달성한 것은 완전하고 유연한 파워트레인 구성, 상징적인 디자인, 지프 DNA와 일치하는 제품 특징 덕분”이라며 “출시 1년 만에 주문량이 2배로 증가했으며, 전기차(BEV) 주문이 16%, 하이브리드가 50% 증가해 전동화 모델의 비중이 전체의 66%에 달한다”고 밝혔다.

반면 아쉽게도 국내에는 이 차의 매력이 대중에 많이 알려지지 않았다. 이 차를 시승하며 “지프에 전기 모델이 있었냐”, “이번에 새로 출시한 차량이냐”는 질문을 받기도 했다.

어벤저는 가까운 스텔란티스 브랜드하우스에서 시승할 수 있으니 직접 보고 경험해 보면 어떨까 한다.

이동준 기자 blondie@segye.com

