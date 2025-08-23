변사체서 ‘금목걸이’ 훔쳐간 범인 잡고 보니…검시 조사관

변사 사건 현장에 나간 검시 조사관이 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이를 훔친 사건이 발생했다.

인천경찰청 형사기동대는 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관인 30대 A씨를 절도 혐의로 붙잡아 조사 중이라고 23일 밝혔다.

A씨는 지난 20일 오후 2시쯤 인천시 남동구 빌라에서 숨진 50대 남성 B씨가 착용하고 있던 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있다.

당시 현장에 출동한 소방 당국은 B씨가 숨진 사실을 확인한 뒤 경찰에 인계했고, 이후 경찰관들이 사망 원인 조사에 나섰다.

그러나 조사 과정에서 B씨가 차고 있던 20돈짜리 금목걸이가 사라진 사실이 확인됐다.

금 20돈은 현재 시세로 약 1100만원 상당이다.

경찰은 현장에 출동한 경찰관 4명과 검시 조사관 A씨 등 5명을 차례로 조사했다. A씨는 이후 자수 의사를 밝혀 긴급 체포됐다.

경찰은 “금목걸이를 자택에 숨겨뒀다”는 A씨 진술을 토대로 금목걸이를 찾아내 압수 조치했다.

경찰 관계자는 “검시 조사관은 경찰관이 아닌 행정관”이라며 “사안의 중대성 등을 고려해 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침”이라고 밝혔다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

