18K 금으로 된 월드컵 트로피 처음 만져본 트럼프의 소감은?

도널드 트럼프 미국 대통령이 축구 선수라면 누구나 손대거나 입맞추고 싶어하는 국제축구연맹(FIFA·피파) 월드컵 트로피를 받아 들었다. 트럼프는 이를 “아름다운 금붙이”(beautiful piece of gold)라고 불렀다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 백악관 집무실에서 2026 북중미 월드컵 우승국에 수여될 트로피를 들어 보이고 있다. 로이터연합뉴스

22일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프는 이날 백악관에서 지아니 인판티노 피파 회장 등이 참석한 가운데 2026 북중미 월드컵 조 추첨 일정을 발표했다. 미국·캐나다·멕시코 3개국이 공동 개최하는 이번 월드컵은 지역 예선을 통과한 45개국과 주최국 3개국을 더한 48개국이 출전해 조별 리그를 펼친 다음 토너먼트 진출자를 가린다. 트럼프는 오는 12월5일 미국 수도 워싱턴에 있는 케네디 센터에서 조 추첨식이 열릴 것이라고 말했다.

그동안 워싱턴과 라스베이거스가 조 추첨식 유치를 놓고 경합했는데, 미국 수도란 강점을 앞세운 워싱턴이 승리한 셈이다.

이날 인판티노 회장은 트럼프에게 피파 월드컵 트로피 실물을 직접 건네며 한번 만져보라고 권했다. 인판티노는 “이 트로피를 만질 수 있는 사람은 극소수”라며 “오직 승자들만을 위한 것이기 때문”이라고 말했다. 그러면서 트럼프를 향해 “물론 대통령님도 승자이므로 트로피에 손댈 자격이 있다”고 덧붙였다. 트럼프가 미 대선에서 이겨 집권한 뒤 외교 등 여러 분야의 국정을 성공적으로 이끌고 있다는 아부성 발언으로 풀이된다.

트럼프는 흡족한 표정으로 “내가 이걸 소장해도 되느냐”고 농담을 던졌다. 이어 “그것은 아름다운 금붙이”라고 칭찬했다. 인판티노 회장은 프럼프를 위해 특별히 초대형으로 제작한 월드컵 결승전 관람권도 선물했다.

22일(현지시간) 미국 백악관에서 지아니 인판티노 피파 회장(오른쪽)이 도널드 트럼프 대통령에게 특별히 초대형으로 제작한 2026 북중미 월드컵 결승전 티켓을 선물하고 있다. AFP연합뉴스

현재 월드컵 우승국에 수여되는 트로피는 1974년 독일(당시 서독) 월드컵 때부터 사용돼 역사가 50년이 넘었다. 이탈리아 조각가 실비오 가자즈니가가 제작한 것으로 높이 36㎝, 무게 6.175㎏이며 18K 금으로 만들어졌다. 2002년 한·일 월드컵까지는 우승국 축구협회가 4년간 보관하고 다음 월드컵에 앞서 피파에 반납했다. 그런데 2006년 독일 월드컵부터는 오직 시상식에만 진짜 트로피가 등장한다. 시상식 이후 진짜 트로피는 피파가 회수해서 스위스 취리히의 박물관에 보관하고, 우승국에는 모조품 트로피를 증정한다.

한편 트럼프는 이날 월드컵 기간 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방미를 초청할 의향이 있음을 내비쳤다. 그는 “푸틴 대통령이 스포츠 행사 관람을 위해 미국을 방문할 수 있을 것”이라며 “그는 올 수도, 안 올 수도 있다”(He may be coming, and he may not)고 말했다. 러시아의 2022년 우크라이나 침공 후 피파는 러시아의 국제 대회 출전을 금지했다.

김태훈 논설위원 af103@segye.com

