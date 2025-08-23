유통업계, 제철 꽃게·사과 할인…새 학기·가을 나들이 맞춤 행사 풍성

유통업계가 가을을 맞아 햇꽃게, 햇사과 등 제철 농수산물 할인 행사를 진행한다. 더불어 여름 막바지 실내 체험 이벤트와 팝업스토어 행사를 펼치고, 새 학기 및 가을 나들이 수요를 겨냥한 특가 상품도 다양하게 선보이고 있다.

23일 업계에 따르면 롯데백화점은 오는 28일까지 본점 지하 1층 식품관에서 일본 유명 파티시에 고야마 스스무의 디저트 팝업스토어를 연다. 케이크 3종, 디저트 7종, 베이커리 5종 등 총 15종의 제품을 선보이며, 특히 ‘고야마 스페셜 롤 케이크’는 이 팝업에서만 단독 판매된다.

또 오는 31일까지는 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 인기 디저트 브랜드 ‘요아정’ 팝업스토어도 운영한다.

신세계백화점은 24일까지 강남점 1층 ‘더 스테이지’에서 뷰티 브랜드 ‘나스(NARS)’ 팝업스토어를 진행한다. 나스 아티스트의 메이크업 쇼와 제품 시연이 펼쳐지며, 방문 고객에게는 립밤 샘플, 키링 파우치 등 사은품도 제공된다.

현대백화점 더현대 서울은 23일 지하 1층 대행사장에서 트레드밀 러닝 대회 ‘더현대 서울 런(RUN)’을 개최한다. 국내 피트니스 브랜드 ‘디랙스(DRAX)’와 협업한 실내 스포츠 행사로, 누구나 참여할 수 있다.

무역센터점에서는 31일까지 4층에서 리빙 편집숍 ‘드로터스’ 팝업스토어를 열어 프리미엄 가구와 조명을 선보이고, 판교점은 24일까지 지하 1층에서 F/W 해외 패션 대전을 열어 이자벨마랑, 지미추, 겐조, 헬렌카민스키 등 유명 브랜드를 최대 70% 할인 판매한다.

이마트는 24일까지 가을 햇꽃게를 신세계포인트 적립 시 100g당 741원에 판매한다. 28일까지는 국내산 포도 3종(캠벨·샤인머스캣·거봉)을 30% 할인, 영암 GAP 무화과(13~18입)는 5,000원 할인 혜택을 제공한다.

또 24~28일에는 가을 신학기를 맞아 신형 ‘맥북 에어 M4’를 행사 카드로 전액 결제 시 20만 원 할인하는 프로모션도 진행한다.

홈플러스는 27일까지 ‘햇가을 슈퍼위크’를 통해 햇꽃게, 햇사과, 햇배 등 제철 과일을 특가에 선보인다. 행사 카드 결제 시 햇꽃게는 50% 할인, ‘12브릭스 햇홍로사과(5~7입)’는 5,000원, ‘11브릭스 햇원황배(4~5입)’는 7,000원 할인된 가격에 구매할 수 있다.

아동·청소년 대상 제품도 마련했다. 캐릭터 식기를 30% 할인, 어린이 구강용품 30여 종은 마이홈플러스 멤버 특가로 제공된다.

롯데마트는 24일까지 주말 한정 특가 상품으로 ‘1등급 돼지고기 앞다리 구이용’(100g)을 2,290원, 필리핀산 고산지 바나나는 송이당 2,990원에 판매한다.

27일까지 자체브랜드(PB) 상품 ‘요리하다 월드뷔페 7종’을 3,990원, ‘오늘좋은 참치캔(90g×4)’은 2,000원 할인하며, 햇꽃게는 행사 카드 결제 시 20% 할인 혜택을 제공한다. 햇호박고구마도 함께 선보인다.

롯데온은 24일까지 ‘캐리어 위크’를 운영해 쌤소나이트, 아메리칸투어리스터, 스위스밀리터리 등 인기 캐리어 브랜드를 최대 53% 할인 판매한다. 1만원 이상 구매 시 최대 25% 할인 쿠폰(최대 10만원 적용)도 제공한다.

쿠팡은 다음 달 1일까지 로켓프레시를 통해 ‘가을 꽃게 기획전’을 열고 있다. 대표 상품은 △피시원 신진도 산지직송 햇꽃게 3kg △서해안 일품 햇꽃게 3kg △어부심 서해안 햇꽃게 2kg 등이다. 카드 할인 적용 시 24일까지는 100g당 760원, 25일부터 다음 달 1일까지는 990원에 구매할 수 있다.

11번가는 소파 브랜드 자코모(JAKOMO)와 협업해 31일까지 단독 특가 프로모션을 진행한다. 인기 시리즈 제품을 최대 22% 할인하고, 구매 제품에 따라 최대 20만 원 상당 사은품도 제공한다.

가을 입구에 접어든 유통가는 제철 먹거리 할인과 체험·뷰티·리빙 행사를 아우르는 다양한 이벤트로 소비자 발길을 붙잡고 있다. 새 학기·가을 나들이를 준비하는 고객들에게 실속 있는 소비 기회를 제공하고 있다.

