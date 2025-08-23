평균 월세 119만원 시대…서민들 “어디서 살라는 건가요?”

서울 주택 임대차 시장이 본격적인 ‘월세 시대’에 접어들고 있다. 올해 들어 서울에서 체결된 임대차 계약 중 월세 비중이 사상 처음 64%를 넘어서면서 전세 중심의 기존 임대 구조가 빠르게 변화하고 있다.

임대차 시장이 전세에서 월세 중심으로 전환기를 맞고 있다.

전셋값 상승, 예금 금리 하락, 대출 규제 강화 등 다양한 요인이 맞물리면서 전세는 줄고, 월세·반전세가 주류로 자리 잡는 양상이다.

◆월세 64% 돌파…전세 중심 시장 구조 흔들려

23일 부동산업계에 따르면 올해 1~7월 서울에서 체결돼 확정일자를 받은 전·월세 주택 53만6416가구 중 64.1%인 34만3622가구가 월세 계약으로 집계됐다.

2014년 관련 통계 집계 이후 최고치이자 지난해 같은 기간(60.3%)보다 3.8%포인트 상승한 수치다.

아파트 시장에서도 월세화가 두드러지고 있다. 같은 기간 서울 아파트의 월세 비중은 43.9%였다. 작년 상반기(42.9%)는 물론 최근 5년 평균(39.8%)을 상회했다.

전세 매물은 빠르게 감소하고 있다. 서울부동산정보광장에 따르면 지난 6일 기준 서울 아파트 전세 물량은 2만3467가구였다. 지난해 말(3만1466가구) 대비 25% 이상 줄었다. 월세 물량은 같은 기간 1만9762가구에서 1만9249가구로 큰 변동이 없었다.

전세금 부담이 커지면서 보증금 일부를 월세로 돌리는 ‘반전세’ 계약이 확산되는 추세다. 지난달 서울에서 전세에서 반전세 등 월세로 전환한 갱신 계약은 377건으로 집계됐다.

◆집주인은 ‘월세 선호’…세입자 부담은 커져

집주인들이 월세를 선호하는 가장 큰 이유는 낮은 은행 예금금리다. 시중은행 정기예금 금리가 연 2.5% 수준에 머물면서 전세보증금을 예치해 받는 이자보다 월세로 돌려 매달 현금 흐름을 확보하는 것이 유리하다는 계산이 작용한다.

서울 아파트 전·월세 전환율은 현재 약 4.7%다. 전세보증금 1억원을 은행에 예치할 경우 월 이자 수익은 약 21만원에 불과하다. 월세로 전환하면 약 39만원의 수입을 얻을 수 있다.

이 같은 변화는 세입자, 특히 저소득층에게는 부담으로 작용한다. 지난 6월 서울 아파트 중위 월세는 119만원였다. 월소득이 낮거나 일정하지 않은 계층에겐 감당하기 어려운 수준이다.

◆대출 규제가 월세화 가속…‘전세 회피’ 심리도 확산

정부의 대출 규제 역시 월세 전환을 부추기고 있다. 최근 발표된 ‘6·27 부동산 대책’에 따라 세입자의 전세자금대출로 잔금을 납부하는 방식이 제한되고, 집주인의 전세퇴거자금 대출 한도도 1억원으로 줄었다.

다주택자의 경우 전세퇴거자금 대출이 사실상 차단되면서 전세보다는 월세를 선호할 수밖에 없는 구조가 된 것이다.

전세사기 여파도 영향을 미치고 있다. 수억원의 대출금을 전세보증금으로 묶는 데 대한 불안이 커지면서 상대적으로 리스크가 적은 월세나 반전세를 선택하는 세입자도 늘고 있다.

◆전문가들 “청년·고령층 주거 불안 심화…제도 보완 시급”

전문가들은 이 같은 변화가 청년층과 고령층, 저소득층 등 주거 취약계층의 부담을 더욱 가중시킬 수 있다고 경고한다.

고정적인 월세 지출은 소득이 일정하지 않거나 낮은 가구에겐 심각한 생계 압박으로 이어질 수 있기 때문이다.

주거 취약계층의 부담을 더욱 가중시킬 수 있다.

한 부동산 전문가는 “서울 임대차 시장이 전세에서 월세 중심으로 구조적 전환기를 맞고 있다”고 분석했다.

그러면서 “대출 규제가 의도치 않게 월세화를 촉진하는 부작용을 낳고 있다”며 “단기적으로는 대출 제도의 유연화가 필요하다”고 지적했다.

이어 “중장기적으로는 공공임대주택 확대, 등록임대주택 제도 정상화 등 제도적 장치를 통해 시장 안정화를 유도해야 한다”고 제언했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

