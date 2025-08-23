한덕수 ‘3차 소환’ 13시간 반 만에 종료…내란방조 혐의 구속 전망

한덕수 전 국무총리가 ‘12·3 비상계엄 사태’ 관련 세 번째 검찰 소환에서 13시간 넘는 조사를 받았다. 앞선 조사에서 한 전 총리는 기존 진술을 뒤집고 윤석열 전 대통령으로부터 계엄 선포문을 받았다고 인정한 것으로 알려졌다. 22일 조은석 특별검사팀은 한 전 총리에 대해 구속영장을 청구하는 쪽으로 판단을 굳혔으며, 확보한 증거와 진술을 종합해 이르면 주말 중 청구 여부를 결정할 방침이다.

이날 조사는 오전 9시30분부터 오후 10시57분까지 약 13시간30분 이어졌다. 지난 19일 약 16시간 조사 후 사흘 만의 재조사다. 한 전 총리는 ‘비상계엄 당일 계엄 선포문을 봤는데 왜 본 적이 없다고 했나’, ‘진술을 뒤집은 이유는 뭔가’, ‘계엄 적법성을 확보하려고 국무위원을 모았다는 특검 주장을 어떻게 생각하나’ 등 취재진 질문에 일절 답하지 않고 서울고검청사를 떠났다.

한덕수 전 국무총리가 22일 '12·3 비상계엄' 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하고 있다. 연합뉴스

한 전 총리는 ‘국정 2인자’로서 지난해 12월3일 윤 전 대통령의 불법 비상계엄 선포를 제지하지 않고 동조·방조한 혐의를 받고 있다. 특검은 한 전 총리의 ’내란 관여 여부’를 중점적으로 살피고 있다. 한 전 총리가 진술 번복을 통한 위증을 한 사실까지 드러나면서 조만간 구속영장이 청구되는 것은 기정사실화되는 분위기다.

헌법과 정부조직법상 국무총리는 대통령 명을 받아 각 부처를 지휘·감독하고, 국방부·행정안전부 장관의 계엄 건의도 총리를 거쳐 대통령에게 올라간다. 국무회의 역시 총리가 부의장을 맡는다.

특검은 총리가 계엄 절차 전반에 관여하는 만큼 내란 행위의 핵심 공범이 될 수 있다고 보고 있다. 총리가 국회의 동의를 거쳐 임명되는 점, 대통령의 독주를 견제하기 위한 의도로 헌법에 도입된 직책이라는 점 등에 주목해 대통령의 불법 계엄 결정을 제어할 책임이 있다고 판단한 것이다.

박지영 특검보는 이날 브리핑에서 "국무총리는 대통령을 보좌하기도 하지만 견제하는 기관이기도 하다"며 "헌법을 수호하고 국가와 국민을 수호하는 책무를 하는 데 중점을 두고 보좌했는지 살펴볼 것"이라고 말했다.

한 전 총리는 계엄 당일 윤 전 대통령이 처음 불러 모은 국무위원 6명 중 한 명이었으며, 이후 계엄 선포 국무회의와 계엄 해제 국무회의 모두에 참석했다. 또 윤 전 대통령이 계엄 선포문의 법적 흠결을 보완하기 위해 사후 문건을 작성·폐기하는 과정에도 관여했다는 의혹을 받는다. 지난해 12월5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 허위 계엄선포 문건에 김용현 전 국방부 장관과 함께 서명한 뒤 폐기를 지시했다는 것이다.

뿐만 아니라 계엄 당일 밤 추경호 전 국민의힘 원내대표와 통화하며 계엄 해제 의결 방해에 관여했다는 의혹, 계엄 해제안 통과 후 이상민 전 행안부 장관과의 연락 및 국무조정실을 통한 기관 출입 통제 지시 의혹도 받고 있다.

여기에 계엄 선포문 인지 여부를 헌법재판소와 국회에서 허위 증언한 혐의도 더해졌다. 지난 2월 국회에서 “계엄 해제 국무회의가 될 때까지는 전혀 인지하지 못했고, (나중에) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다”고 한 데 이어 윤 전 대통령 탄핵 심판 때도 “언제 어떻게 그걸 받았는지 정말 기억이 없다”고 주장한 한 전 총리는 별안간 최근 조사에서 “윤 전 대통령으로부터 선포문을 받았다”고 진술을 뒤집었다.

이에 대해 박 특검보는 “(진술을 바꾼) 경위 등을 봤을 때 과연 시인으로 볼 수 있을지에 대한 평가가 필요하다“고 말했다. 한 전 총리가 정장 주머니에서 계엄 선포문으로 추정되는 문건을 꺼내는 장면이 폐쇄회로(CC)TV와 관련자 진술 등 다수의 증거로 뒷받침되는 상황에서 뒤늦게 혐의를 인정한 것이라서다.

박 특검보는 “한 전 총리 혐의와 관련해 가장 큰 테마는 내란 관여 여부”라며 이 부분을 인정하는 것이 관건임을 강조했다.

한 전 총리에게 마땅이 해야 할 의무를 이행하지 않은 ‘부작위’ 책임을 물어 ‘내란 방조’ 혐의를 적용할 수 있다는 관측이 나오는 가운데, 특검의 구속영장 청구 여부가 곧 결정된다. 앞서 계엄을 건의한 김용현 전 국방부 장관, 계엄 주무 부처 수장이었던 이 전 장관은 내란중요임무종사 혐의로 모두 구속됐다.

정지혜 기자 wisdom@segye.com

