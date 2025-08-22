조국, 與 '신중행보' 주문에도 "비판 받으면서 뚜벅뚜벅 가겠다"

조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장은 22일 특별사면 직후의 광폭 정치행보에 대한 여권의 비판에 대해 "(비판을) 충분히 받아들이면서 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"고 말했다.



조 위원장은 이날 MBC라디오 '권순표의 뉴스하이킥'에 출연, "당을 다시 활성화해야 할 책무가 있고 그 점에서 이렇게 뛰고 있다는 점을 양해해달라"며 이같이 언급했다.

그는 "혁신당은 더불어민주당과 달리 신생 소수 정당"이라며 "당을 만들었던 사람이자 책임자로서 작은 정당의 대표적 인물로 먼저 나서서 열심히 뛸 필요가 있다"고 자신의 행보에 대한 정당성을 거듭 표명했다.



조 위원장 사면이 이재명 대통령과 민주당의 지지율 동반 급락의 주요인이라는 분석에 따라 여권 내에서 쏟아지는 정치 행보 자중 요청 목소리에도 이에 개의치 않고 갈 길을 가겠다는 인식으로 해석된다.



다만 그는 "제 사면이 국정 지지율, 민주당 지지율에 일정하게 부정적 역할을 했다고 생각한다"며 "그 점에서 참 대통령께 죄송하다"고 했다.



또 "(이 대통령이) 부담을 안으면서도 헌법적 결단을 내려 주셨다. 그렇다면 제가 해야 할 역할이 뭘까 생각한다"며 "비판을 겸허히 받으면서 윤석열 이후의 세상을 제대로 만들어 나가는 데 정치인으로서 뛰어보려 한다"고 주장했다.



자신의 특사에 대해 2030 세대에서 특히 반대 의견이 높은 데 대해선 "제 책임이 있다"며 "법률적으로 또 정치적으로는 해결됐지만 2030 세대는 다르게 생각하시는 거 같다"고 말했다.



그는 "제가 13번 정도 공식 사과를 했다. 앞으로도 요청하시면 또 사과할 생각"이라며 "꾸준히 천천히 그분들과 소통하고 경청하고 제 할 일을 하겠다"고 했다.



이른바 'N분의 1' 발언, '제가 몇 번의 사과를 한다고 2030이 마음을 열겠느냐'는 이전 발언에 비해서는 톤을 조절한 언급이다. 이 대통령 국정 지지율 하락에 자신의 책임은 일부밖에 안 된다거나 2030에 사과할 생각이 없다는 취지의 이 발언을 놓고 여권에서는 적지 않은 비판이 나온 바 있다.



조 위원장은 그러면서도 이른바 이대남을 포함한 2030 세대 남성에 대해서는 "2030 남성이 70대와 비슷한 성향, 이른바 극우 성향을 보인다"며 "청년들이 자신의 미래가 불안할 때 아무리 노력해도 좋은 직장과 일자리와 육아와 출산이 불안할 때 극우화되는 것이 전 세계적 현상인데 그게 나타난 것 같다"고 주장했다.



그는 이날 국민의힘의 이날 전당대회에서 '반탄파(윤석열 전 대통령 탄핵 반대파)'인 김문수·장동혁 후보가 결선에 올라간 것을 언급하며 "어떤 경우든 윤석열 탄핵에 반대했던 또 내란을 사실상 방조·비호했던 사람이 100석을 가진 정당의 수뇌가 되는 것 아닌가. 말도 안 된다"라고 비판했다.



그는 "다가오는 지방선거 광역단체장에서 국민의힘 후보가 당선되는 일은 없어야 한다"며 "(국민의힘 소속 당선자 수를 내년 지방선거에서) '0'으로 만들어야 한다는 게 단기 목표다. 2028년 총선에서는 (국민의힘의 국회의원 의석수를) 50으로 줄이겠다"는 목표도 제시했다.



조 위원장은 "(윤 전 대통령이) 내란을 일으켰는데 국민이 힘으로 격퇴를 했지 않았느냐. 그것이 이른바 'K-민주주의'의 힘인데 (반대로) 절차적으로 선출된 대통령이 국헌을 문란하고 민주헌정을 파괴한 것은 K-민주주의의 약점"이라고 말했다.



이어 "윤석열 같은 대통령, 김건희 같은 영부인이 또 등장할 수 있지 않나"라며 "이걸 막기 위해 제도적으로 개헌해야 한다. 법률과 헌법을 바꿔 이걸 원천 봉쇄할 필요가 있다"고 밝혔다.

