’무혐의’ 결론 서이초 교사 사망 사건, 2년 만에 재수사 이뤄질까 [지금 교실은]

“진상 규명이 추모다.” 2년 전 서울의 한 초등학교에서 교사가 숨진 채 발견되며 사회에 큰 충격을 줬던 ‘서이초 사건’에 대해 최근 재수사를 요구하는 목소리가 높아지고 있다. 재수사를 촉구하는 국민청원은 3일 만에 동의 5만명을 넘어섰다. 교원단체들은 “가해자는 없고 피해자만 있는 사건”이라며 경찰이 재수사를 통해 의혹들을 해소해야 한다고 주장한다.

◆‘서이초 사건 재수사’ 청원 5만명 돌파

23일 교원단체 등 따르면 국회전자청원 국민동의청원 게시판에 올라온 ‘서이초 사건 재수사 특별법 제정 요청에 관한 국회 청원’은 3일만인 21일 동의 5만명을 넘어서며 정식 청원 채택 요건을 달성했다. 국민동의 청원은 5만명 이상의 동의를 받으면 국회 상임위에 자동으로 회부된다.

2023년 9월4일 서울 영등포구 국회의사당 앞에서 열린 서이초 교사 추모 집회에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 세계일보 자료 사진

청원인은 “사건 수사는 4개월 만에 무혐의로 종결됐고 의혹은 아무것도 해결되지 않았다”며 “모든 문제의 원인은 경찰의 부실수사라고 생각한다. 서이초 교사 사망사건에 대해 특별법을 제정해 재수사를 진행해야 한다”고 주장했다.

서이초 사건은 2023년 7월 서울 서이초에서 2년 차 박인혜 교사가 숨진 채 발견된 사건이다. 박 교사가 평소 학부모들의 악성 민원 등에 괴로워했다는 증언이 나오면서 교직 사회를 중심으로 추모 물결이 번지며 교권이 사회적 화두로 떠올랐다. 교사들은 매주 집회를 열며 교육 당국에 대책 마련을 요구했고, 박 교사의 49제였던 2023년 9월4일에는 대규모 집회가 열리기도 했다.

이후 교육부와 교육청들은 교사들을 위한 각종 교권 관련 대책을 내놓았다. 인사혁신처는 “고인이 학교 업무로 극심한 스트레스를 받아 사망에 이르렀다”는 유족들의 청구를 받아들여 박 교사의 순직을 인정하기도 했다.

다만 경찰 조사에서 학부모 갑질 등의 구체적인 혐의점은 드러나지 않았다. 수사당국은 유족과 동료 교사, 학부모 등 68명을 대상으로 참고인 조사를 진행했으나 그해 11월 ‘범죄 혐의점 없음’으로 사건을 종결했다. 경찰은 “학부모의 지속적인 괴롭힘·협박·폭행·강요 정황은 발견되지 않았다”며 “고인은 반 학생 지도, 학부모 민원, 학교 행정 시스템 문제, 개인적 요인 등이 복합적으로 작용해 극단적 선택을 한 것으로 보인다”고 밝혔다.

◆당시 학부모 “부실수사 있었다” 증언

사건이 다시 수면 위로 올라온 것은 당시 참고인 조사를 받았던 학부모 A씨가 최근 휴대전화 포렌식 과정에서 삭제된 기록이 있었다는 사실을 알리면서다. 서울교사노동조합에 따르면 A씨는 박 교사가 담임을 맡았던 반의 학부모로, 2023년 8월 경찰에 휴대전화를 제출했다가 이틀 뒤 돌려받았는데 이후 카카오톡 단체대화방의 일부 내용이 변경된 사실을 인지했다.

A씨는 “지인 4명이 참여한 단체대화방에서 오간 7월11∼21일 모든 대화가 삭제됐다”는 입장이다. 당시 대화에는 A씨가 “교사를 죽음에 이르게 한 환경, 그리고 관련 당국의 처사와 학부모들의 처신이 잘못됐다”고 발언한 내용이 포함된 것으로 전해졌다. A씨는 또 학부모 단체방의 대화 내용이 일부 삭제됐고, 제기한 의혹에 대한 조사가 제대로 진행되지 않는 등 경찰의 부실·편파 수사가 있었다며 당시 담당 경찰 부서에 대한 수사도 함께 이뤄져야 한다고 주장했다.

그는 “아직도 당시 1학년6반이었던 학생들은 선생님의 죽음에 죄책감을 느끼고 있다”며 “철저한 수사를 통해 돌아가신 선생님의 진실을 반드시 규명해야 한다”고 밝혔다.

교원단체들은 일제히 재수사를 촉구했다. 서울교사노조는 “수사 당시에도 수사 절차에 문제가 있음을 거듭 주장했으나 해당 문제 제기에 적절한 답을 얻을 수 없었다”며 “서이초 사건은 납득할 수 있을 만한 절차를 통해 재수사돼야한다”고 강조했다.

초등교사노동조합은 “교직 사회에는 피해자만 있고 여전히 가해자는 없다. 진상 규명이 추모”라며 “다시는 교사들이 억울한 죽음으로 내몰리지 않도록 사건의 진상을 철저히 밝혀야 한다. 그것이 교육을 지키고 교사와 학생 모두의 삶을 지키는 길”이라고 밝혔다.

한국교원단체총연합회도 “청원이 시작된 지 3일 만에 5만명이 넘어선 것은 교직 사회의 풀리지 않은 의혹에 대한 진상 규명 요구가 여전하다는 것”이라며 “청원 내용이 모두 사실인지 확인할 수는 없지만 재조사를 통해 진실을 명명백백 규명해 의혹을 해소해야 한다”고 촉구했다.

다만 재수사가 실제 진행될지는 미지수다. 이미 종결된 사건의 재수사가 시작되기란 쉽지 않은데다가 서이초 사건의 경우 종결된 지 2년여가 되어가 여건이 좋지 않다. 교원단체들은 재수사 촉구는 전반적인 교권 보호 문제와 직결된 사안이란 입장이다. 전국교직원노동조합은 “재수사 촉구는 단순히 과거의 진실을 밝히자는 요구에 그치지 않는다. 교사들이 존중받으며 교육에 전념할 수 있는 모든 교육 주체가 행복한 교실을 만들겠다는 단호한 의지”라며 “진실이 밝혀지고 정의가 실현될 때까지 강건한 투쟁을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

김유나 기자 yoo@segye.com

