“내 아들 못보낸다” 가슴 퍽퍽 친 엄마…“아기 필요한 사람?” 40대 남녀 정체는 [금주의 사건사고]

절기상 더위가 가신다는 처서(處暑)에도 무더위가 이어진 8월 셋째 주 전국에서 많은 사건사고가 일어났다. 경북 청도군 경부선 철로에서 무궁화 열차에 선로 근로자 7명이 치이는 사고가 발생하는가 하면, 부산에선 불륜 관계의 40대 연인이 출산한 아동 2명을 유기하거나 매매해 유죄 판결을 받았다. 울산에서 교제했던 여성을 흉기로 수십 차례 찔러 살해하려 한 장형준(33)의 신상도 공개됐다.

◆ 무궁화호 열차에 작업자 7명 치여…하청근로자 2명 사망

지난 19일 오전 10시 52분쯤 경북 청도군 화양읍 삼신리 경부선 철로에서 무궁화호 열차가 작업자 7명을 치어 2명이 숨지는 사고가 발생했다. 당시 구조물 안전진단 연구원 6명과 코레일 직원 1명이 작업 현장으로 이동하는 모습. 청도=뉴스1

경북경찰청과 경북소방본부 등에 따르면 지난 19일 오전 10시52분쯤 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 근처에서 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 뒤에서 치었다. 이 사고로 열차에 치인 작업자 7명 가운데 2명이 사망하고, 나머지가 중경상을 입었다.

사망자 두 명은 하청업체 직원으로 모두 30대다. 숨진 조모(30)씨의 발인이 엄수된 23일 조 씨의 가족은 장례식장에 나와 있는 코레일 직원을 붙들고 “생때같은 놈 무참히 죽었는데, 살려내 빨리 살려내”라며 오열했다. 그의 어머니는 “어떻게 나를 두고 가니”라고 말하며 가슴을 마구 쳤다. 숨진 이모(37)씨의 발인이 진행된 22일에도 유족들은 “어떻게 보내나, 좋은 기억만 가져 가라”며 외동아들 영정 앞에서 오열하며 통곡했다.

경찰과 노동당국은 합동감식 등을 통해 정확한 사고 경위와 원인을 파악하고 있다.

◆ 불륜으로 출산한 아기들 유기·매매…40대 연인 ‘유죄’

부산지법 형사10단독 허성민 판사는 최근 아동복지법(아동매매) 위반 등의 혐의로 기소된 A(40대)씨에게 징역 1년2개월을, B(40대·여)씨에게 징역 2년에 집행유예 3년을 각각 선고했다. 2008년부터 내연관계를 유지해 오던 A씨와 B씨는 2013년과 2018년 각 남아와 여아를 출산한 뒤 공모해 신원미상자에게 아동을 유기하거나 병원비 대납을 조건으로 신생아를 건네 매매한 혐의를 받는다.

이들은 2013년 3월28일 부산의 한 산부인과에서 첫째 남자 아기를 낳은 뒤 인터넷을 통해 ‘개인 입양’을 보낼 수 있는 방법을 알아보던 중 ‘아기 입양을 원한다’는 취지의 게시글을 발견하고 작성자에게 연락했다. 이후 작성자의 신원이나 양육 환경을 제대로 알아보지도 않은 채 해당 산부인과로 찾아온 작성자 부부에게 아기를 넘겼다.

2018년 1월10일 또 다른 병원에서 둘째 여아를 출산한 뒤 인터넷을 통해 개인 입양을 알아보다가 자신들에게 연락한 사람에게 “병원비를 내고 아기를 데려가라”고 해 병원비 28만8000원을 결제하게 한 뒤 아이를 건네 매매했다.

◆ 33살 장형준 신상공개…‘살인미수’ 피의자 중 처음

울산 스토킹 살인미수사건 피의자 장형준(33). 왼쪽은 지난달 28일 오후 울산 북구의 한 병원 주차장에서 장씨가 범행 후 도주를 시도하려 탑승한 차량 유리가 시민들에 의해 깨져 있는 모습. 연합뉴스·울산지검 제공

울산지검은 신상정보공개심의위원회를 열어 살인미수 혐의를 받는 장형준에 대한 신상정보 공개를 결정했다고 22일 밝혔다. 장씨는 지난달 28일 전 연인인 20대 여성을 찾아가 흉기로 수십 차례 찌른 혐의를 받는다.

그는 이별 통보를 한 피해자를 상대로 감금, 폭행, 스토킹 범행을 저질러 법원으로부터 접근금지 등 잠정조치 결정을 받았는데도 또 찾아가 범행했다. 당시 현장에 있던 시민들이 장씨를 제지하고 응급처치하기도 했다. 피해자는 여러 차례 큰 수술을 받고 현재 치료 중이다.

살인미수 피의자의 신상이 공개된 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

