중국대사, 우원식 의장 전승절 참석에 “열렬히 환영”

다이빙 주한중국대사는 우원식 국회의장이 다음 달 3일 중국 전승절 80주년 행사에 참석하는 데 대해 “열렬히 환영한다”고 밝혔다.

다이 대사는 22일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에서 우 의장의 방문 예정 소식을 전한 뒤 “올해는 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차 세계대전) 승리 80주년이자 한국 광복 80주년이 되는 해”라며 이렇게 썼다.

우원식 국회의장이 지난 20일 서울 여의도 국회에서 다이빙 주한중국대사와 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

그는 “80여년 전 일본 군국주의의 침략 만행에 맞서 중한 양국 인민들은 힘차게 일어나 항쟁하며 민족의 자유와 해방을 위해 어깨를 나란히 해 싸웠고, 세계 반파시스트 전쟁의 승리를 위해 막대한 희생을 치렀고 중요한 기여도 했다”고 적었다.

다이 대사는 “한국 대표단의 방중이 원만한 성공을 거둬 중한 우호 협력 관계를 힘차게 추진하기를 기원한다”고 강조했다.

국회의장실은 이날 “중국 정부가 우 의장을 80주년 전승절 행사에 공식 초청한 데 대해 참석하기로 결정했다”고 밝혔다.

중국 측은 전승절 80주년을 앞두고 이재명 대통령의 참석 의사도 타진했던 것으로 전해졌다. 그러나 한·미 관계에 대한 영향 등을 고려해 대통령 대신 국가 의전 서열 2위인 우 의장의 참석이 결정된 것으로 해석된다.

우 의장의 방중에는 국회 한중의원연맹을 주축으로 더불어민주당 김태년·박정·박지원·홍기원 의원, 국민의힘 김성원 의원, 조국혁신당 김준형 의원 등이 동행한다.

김병관 기자 gwan2@segye.com

