김용현·이상민 이어 한덕수 신병확보 나설까…특검 “내란 관여가 핵심”

내란 특별검사팀(특검 조은석)이 한덕수 전 국무총리 조사에 대한 고강도 조사를 이어가고 있다. 한 전 총리의 내란 관여 혐의 입증에 수사력을 집중하는 특검이 이날 조사 이후 구속영장을 청구할 거란 전망이 나온다.

내란 특검은 22일 오전 9시30분부터 한 전 총리를 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 19일에 이어 사흘 만에 재소환한 것으로, 이날까지 한 전 총리에 대한 혐의 전반을 조사하겠다는 방침이다.

한덕수 전 국무총리가 22일 '12·3 비상계엄' 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하고 있다. 연합뉴스

특검은 이번 조사 이후 한 전 총리에 대한 구속영장 청구를 검토할 예정이다. 한 전 총리가 받는 혐의가 중대할 뿐 아니라 증거인멸 우려가 있다고 보고 있어 특검이 한 전 총리의 신병 확보를 시도할 거란 관측이 나오고 있다.

특검은 한 전 총리가 대통령의 ‘제1보좌기관’인 국무총리로서 헌법을 수호하는 책무를 제대로 하지 못했다고 보고 이 부분을 중점적으로 추궁해왔다.

대통령 명을 받아 행정기관의 장을 지휘·감독하는 점, 국무회의에서 부의장 역할을 하는 점, 계엄 선포 건의를 하려면 국방부 또는 행정안전부 장관이 국무총리를 거쳐야 하는 점 등을 감안하면 한 전 총리가 불법 계엄의 핵심 공범이라는 게 특검 시각이다. 이 때문에 앞서 구속된 김용현 전 국방부 장관, 이상민 전 행정안전부 장관과 마찬가지로 한 전 총리에게 ‘내란 중요임무종사’ 혐의를 적용할 가능성이 있다.

박지영 내란특검보. 뉴시스

박지영 내란특검보는 이날 브리핑에서 “내란 관여 여부가 한 전 총리 혐의에서 가장 큰 테마가 될 것”이라며 “이 부분을 인정하는지 여부가 중요한 부분으로 보인다”고 설명했다. 이어 “국무총리는 대통령을 보좌하기도 하지만 견제하는 기관이기도 하다”며 “헌법을 수호하고 국가와 국민을 수호하는 책무를 하는 데 중점을 두고 보좌했는지 살펴볼 것”이라고 말했다.

한 전 총리가 최근 특검 조사에서 진술 일부를 번복한 것을 두고 박 특검보는 “범죄를 시인한 것으로 볼 수 있을지 모호하다”고 했다.

한 전 총리는 그간 윤 전 대통령으로부터 계엄 선포문을 전달받았다는 의혹을 두고 “계엄 해제 국무회의가 될 때까지는 전혀 인지하지 못했고, (나중에) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다”(국회)거나 “언제 어떻게 그걸 받았는지는 정말 기억이 없다”(헌법재판소)고 증언했다. 그러던 그가 19일 특검 조사에서는 “윤 전 대통령으로부터 선포문을 받았다”며 입장을 바꿨다고 한다.

특검은 한 전 총리가 이런 진술을 한 경위 등을 종합적으로 판단해야 한다는 입장이다. 박 특검보는 “(진술 번복) 경위 등을 봤을 때 과연 시인으로 볼 수 있을지에 대한 평가가 필요하다”며 “여러 가지를 종합적으로 판단하겠다”고 했다.

특검이 한 전 총리가 정장 주머니에서 계엄 선포문으로 추정되는 문건을 꺼내는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상과 관련자 진술 등 증거를 다수 확보한 상황에서 뒤늦게 혐의를 인정하는 게 ‘범죄 시인’으로 볼 수 있는지 따져보겠다는 거다.

한 전 총리는 계엄 선포의 정당성을 확보하기 위해 국무회의 소집을 주도하고, 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후에 계엄 선포문을 작성·폐기한 혐의도 받고 있다. 계엄 당일 추경호 전 국민의힘 원내대표와 통화하며 국회의 계엄 해제 의결 방해에 관여했다는 의혹도 받는다.

변세현 기자 3hyun@segye.com

