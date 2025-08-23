포르쉐코리아, 신형 911 GT3·911 GT3 투어링 패키지 출시

포르쉐코리아가 신형 911 GT3와 911 GT3 투어링 패키지를 국내 공식 출시했다고 22일 밝혔다.

911 GT3 모델 출시 25주년을 기념해 지난 2024년 10월에 최초 공개된 신형 911 GT3는 리어 윙을 장착한 트랙 중심의 스포츠카와 일상 속에서 탈 수 있는 투어링 패키지 두 모델로 출시된다. 투어링 패키지는 국내에서 처음 선보이는 모델이다.

신형 911 GT3. 포르쉐코리아 제공

트랙과 공도 모두 주행 가능한 신형 911 GT3는 최고출력 510마력(PS), 최대토크 45.9㎏∙m의 자연흡기 4.0ℓ 박서 엔진, 고객 중심의 개인화 옵션이 특징이다. PDK 변속기 탑재 시 정지상태에서 100㎞/h까지 가속하는데 3.4초가 소요되며 최고속도는 311㎞/h다.

신형 911 GT3는 전후면의 날카로운 디자인과 공기역학이 특징이다. 무게가 가벼워 더욱 민첩하고 직관적인 핸들링이 가능하다.

911 GT3 투어링 패키지는 고정식 리어 윙 대신 어댑티브 리어 스포일러를 장착했고, 차체 전면과 하부를 개선해 균형감을 제공한다.

백소용 기자 swinia@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]