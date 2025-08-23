에미레이트 화물기로 수송되는 국내 물품은?

에미레이트 항공의 화물 부문인 에미레이트 스카이카고가 동아시아 및 동남아시아 지역에서 매주 2만 1000t 이상의 화물을 운송하고 있는 것으로 나타났다.

에미레이트 스카이카고는 현재 12개 국가 및 지역의 25개 도시에 걸친 광범위한 네트워크로 아시아와 전 세계를 연결하고 있다고 22일 밝혔다.

2024-2025 회계연도에 에미레이트 스카이카고는 여객기 하단부인 벨리홀드를 통해 한국에서 약 6844t의 수출 화물을 운송했다. 이 가운데 일반 화물이 5500t 이상으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 의약품 약 1000t, 신선식품 200t 이상을 운송했다. 반려동물 동반 승객이 늘어나면서 살아 있는 동물 운송도 4t에 달했다.

현재 에미레이트 스카이 카고는 동아시아 및 동남아시아 지역에서는 9개 주요 거점을 연결하는 주 44편의 전용 화물기를 운항중이다. A380과 보잉 777 여객기의 벨리홀드를 활용한 주 311편의 여객편을 통해 안정적인 수송 능력이 확보됐다. 아울러 동아시아를 오가는 주 13편의 전세 화물 편으로 긴급 화물을 운송하고 있다.

에미레이트 스카이카고는 에어아시아의 독점 화물 파트너인 텔레포트와 전략적 제휴를 맺어 아시아 전역 100여 개 공항으로 연결성을 확대했다. 이를 통해 동남아시아 기업들은 두바이를 거쳐 유럽, 중동, 북미 시장으로 진출할 기회를 넓혔으며, 글로벌 수출업체들의 아시아 시장 접근성도 한층 강화됐다.

에미레이트 스카이카고는 동아시아와 동남아시아를 최우선 목표 지역으로 삼아 추가 운항편 확대, 신규 노선 신설, 파트너십 강화를 적극 추진할 예정이다. 한국을 비롯한 지역 전반에서 네트워크를 넓히고 공급망 안정성을 확보하며, 고품질 화물 설루션으로 글로벌 무역의 미래를 선도해 나갈 방침이다.

압둘라 알칼라피 에미레이트 스카이카고 극동지역 및 오스트랄라시아 지역 화물영업 부문 부사장은 “동아시아와 동남아시아는 글로벌 물류와 무역의 차세대 핵심 허브로, 제조업 경쟁력과 전자상거래 성장, 다양한 수출 기반이 결합해 고품질 화물 설루션에 대한 수요를 이끌고 있다”고 말했다.

이어 “에미레이트 스카이카고는 고객이 전 세계 시장과 원활히 연결될 수 있도록 충분한 수송 능력, 노선, 파트너십에 투자를 이어갈 예정이다”라고 덧붙였다.

