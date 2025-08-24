80일 남은 수능, 어떻게 준비할까 [입시톡톡]

2026학년도 대학수학능력시험이 80여일 앞으로 다가왔다. 입시업체들은 앞으로 남은 기간 어떻게 준비하느냐에 따라 지원할 수 있는 대학이 크게 달라질 수 있다고 조언한다. 기간별, 성적대별 수능 준비 전략을 정리했다.

◆9월 모평 전까지: 개념학습·모평 준비

9월 모의평가 전까지는 개념학습 위주로 모의평가를 준비하는 것이 좋다. 취약과목을 중심으로 주요 개념을 다시 한번 숙지하고, 공부하면서 틀리는 문제에 해당하는 개념은 특별히 신경 써서 정리해야 한다. 진학사 입시전략연구소는 “수능이 얼마 남지 않았다고 해서 기출문제 위주로만 공부하려는 것은 바람직하지 않다”며 “하위권은 물론 최상위권 학생도 개념 정리는 필수”라고 조언했다.

시기별 수능 준비 전략. 진학사 제공.

◆9월3∼12일: 수시 원서 접수·수능 전략 수립

9월 모의평가를 치른 뒤에는 자신의 성적을 분석하는 과정이 필요하다. 틀린 문제에 대한 원인을 철저히 분석해 영역별로 어느 정도 상승시킬 수 있는지 판단하고, 가채점 점수를 바탕으로 수시 원서 조합을 결정해야 한다. 대성학원 입시전략실은 “수능까지 시간이 충분히 남아있고, 노력에 따라 얼마든지 향상될 수 있으므로 이를 고려하여 지원하면 된다”면서도 “다만 수능에 대한 막연한 기대감을 가지고 정시지원 가능 라인, 수능최저 충족 가능성을 고려하지 않은 채 지원하면 아쉬운 결과로 이어질 수 있어 올해 치른 모의고사 추이를 고려해 합리적으로 지원해야 한다”고 밝혔다.

수시 원서를 접수했다면 수능 전략을 짤 때다. 수시 수능최저기준 충족 목표가 있는지, 정시에 더 비중을 두는지 등에 따라 전략은 달라진다. 수시에서 수능 최저학력기준을 적용하는 전형은 한 등급이라도 높은 등급을 받는 것이 중요해 자신의 취약 유형을 파악하고 성적을 올릴 수 있는 수능 학습전략을 세워야 한다. 메가스터디교육 입시전략연구소는 우선 6월·9월 모의평가에서 영역별로 틀린 문항의 유형을 분석하고 학습 계획을 세워야 한다고 당부했다. 본인이 틀렸던 문항은 물론, 자신의 성적대에서 등급을 가르는 문항이 어떤 것들이었는지 분석해 해당 문항과 관련된 개념 및 유형을 완벽하게 학습해야 한다는 설명이다.

정시전형에 무게를 둔 수험생은 목표대학의 수능 영역별 가중치를 파악해 주력 영역 집중 학습을 해야 한다. 메가스터디교육 입시전략연구소는 “수시는 일부 영역을 선택해 최저기준을 충족할 수 있을 만큼 안정적인 성적을 받아두는 것이 중요하지만, 정시는 수능 4개 영역 백분위나 표준점수를 활용하기 때문에 목표대학에서 가중치를 적용하는 영역에 우선순위를 두고 학습하는 것이 효율적”이라고 밝혔다.

◆9월12일∼10월말: 다양한 문제, 취약영역 점검

10월 말까지는 문제풀이 위주의 공부가 필요하다. 진학사 입시전략연구소는 기출문제와 EBS 연계 교재를 기본으로 다양한 문제를 풀어보면서 자주 틀리는 단원·유형을 파악해 집중 훈련할 것을 추천했다. 이때 중요한 것은 틀렸던 문제나 미심쩍었던 문제들을 확실히 다지는 것이다. 쉽게 풀리는 문제가 아니라면 개념부터 다시 접근해야 한다.

상위권은 기본 문항을 최대한 빠르고 정확하게 푸는 연습을 통해 실수를 줄이고 고난도 문항을 풀 시간을 확보하는 연습을 해야 한다. 대성학원 입시전략실은 국어의 경우 평이한 수준의 제시문에 비해 선지가 까다로워진 만큼 EBS 수능 연계교재에 제시된 개념, 관점을 두루 학습하고 연계 작품의 작가, 주제 의식을 면밀히 파악해 빠른 독해 능력과 문제 해결 능력을 길러야 한다고 조언했다. 수학은 개념에 대한 정확한 이해를 바탕으로 각 개념의 연결 구조를 확인하며 개념의 활용 방식을 익히고, 영어는 빈칸 추론 유형 같은 어려운 문항에 대비하고 꾸준히 모의고사를 풀어보면서 실전 감각을 유지해야 한다.

대성학원 입시전략실은 중위권이 유념해야 할 점으로 “아는 문제를 실수로 틀리는 것”을 꼽았다. 정답 찾기식 문제풀이보다는 몰라서 틀린 문제와 실수로 틀린 문제를 구별하고, 틀린 문제는 관련 기본 개념을 다시 확인하는 것이 중요하다. 아울러 하위권은 과목별 기본 개념들을 실전 문제풀이에서 적용하는 연습을 해야 한다. 대성학원 입시전략실은 “수능은 핵심 개념이 반복해서 출제되고, 개념을 정확하게 알고 있다면 충분히 풀 수 있는 문제들이 많이 출제된다”며 “최근 모의평가, 수능 기출문제를 풀고 문제에서 활용된 기본 개념을 다시 확인하면 도움이 된다”고 밝혔다.

◆11월: 최종 점검, 실전 감각 유지

수능 직전에는 새로운 내용을 공부하기보다 지금까지의 학습 내용을 확실히 다지는 데 주력하는 것이 좋다. 오답 노트, 개념노트 등으로 최종 점검을 하면서 실전 감각을 키우는 것이다. 진학사 입시전략연구소는 “실전 모의고사나 기출문제를 수능과 동일한 시간 조건에서 풀어봐야 한다”며 “답안지에 마킹하는 시간까지 고려해 시간 안배를 하고, 문제를 잘못 읽지는 않는지, 계산 실수는 없는지 등 사소한 것까지 체크하는 것이 좋다”고 조언했다.

컨디션 관리도 중요하다. 입시업체들은 무리한 계획을 세우고 잠자는 시간을 갑자기 줄이는 것은 금물이라고 입을 모았다. 수능 당일까지 무리하지 말고 충분히 자며 계획적인 생활 패턴을 유지해야 한다. 공부하는 틈틈이 가벼운 스트레칭을 하거나 맨손 체조를 하는 것도 좋다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “남은 기간이 많지 않은 만큼, 자신의 상황에 맞는 체계적인 준비가 필요하다”며 “무작정 열심히 하는 것만으로는 좋은 결과를 내기 어렵다는 점을 인지하고, 자신의 취약 부분부터 점검, 보완 계획을 세워야 한다”고 말했다. 김원중 대성학원 입시전략실장은 “EBS 교재와 교과서를 통해 개념 정리를 하고, 실전 모의고사 문제를 여러 차례 풀어보면서 실전 감각을 키우는 것이 필요하다”며 “지금까지 최선을 다해 왔고 수능시험 당일까지 정상적인 컨디션만 유지하면 된다고 믿고 무리하게 욕심부리지 않는 것이 좋다”고 말했다.

김유나 기자 yoo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]