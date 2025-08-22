쿠첸, 네이버 쇼핑라이브서 ‘쿠첸X윤남노 셰프 123 라이브’ 진행

프리미엄 주방가전기업 ㈜쿠첸이 오는 25일 오전 11시부터 60분간 네이버 쇼핑라이브에서 윤남노 셰프와 함께하는 ‘쿠첸X윤남노 셰프 123 라이브’ 방송을 진행한다고 22일 밝혔다.

쿠첸 ‘123 밥솥’

이번 방송에서는 신제품을 최대 32% 할인가에 선보이며 넷플릭스 ‘흑백요리사’를 통해 주목받은 윤남노 셰프가 출연해 ‘123 밥솥’의 다양한 기능을 활용하는 팁을 전수할 예정이다.

쿠첸이 야심 차게 내놓은 신제품 ‘123 밥솥’은 국내 최고 압력(2.2)과 온도(123℃), 최신 건강 트렌드를 반영한 15가지 밥맛 알고리즘으로 최상의 잡곡밥과 백미밥을 취사한다. 초고압이 취사 온도를 123도까지 높여 잡곡밥은 약 19분 만에, 백미쾌속 메뉴 기준 백미밥은 약 10분만에 취사가 완료된다. 이와 함께 건강 저속 노화를 돕는 건강 잡곡과 개인별 밥맛 취향을 반영한 쌀 품종에 최적화된 알고리즘으로 맛과 영양을 끌어올린 밥맛을 즐길 수 있다.

라이브 방송을 통해 ‘123 밥솥’을 쿠첸 브랜드스토어 알림받기 1천원 할인쿠폰과 7% 카드사 할인을 적용해 구매 가능하며, 구매 확정 시 네이버포인트 5% 적립과 포토리뷰 작성 시 1만 포인트를 적립할 수 있어 더욱 합리적인 쇼핑이 가능하다.

방송 중 제품을 구매한 고객에게는 위생적이고 관리가 편리한 최고급 스테인리스 내솥(STS316Ti)도 제공된다. 쿠첸 ‘123 밥솥’은 스테인리스, 코팅 내솥 모두 호환되는 제품으로 ‘내솥 선택 모드’ 기능을 통해 내솥별로 최적화된 밥맛까지 구현한다.

쿠첸 관계자는 “’123 밥솥’은 알찬 기능에 아이코닉한 돔 형태 디자인으로 출시하자마자 큰 관심을 받는 제품”이라며 “‘123 밥솥’의 특장점을 보다 생생히 알리기 위해 윤남노 셰프와 함께하는 라이브 방송을 마련했으니 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 전했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

