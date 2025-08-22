HD현대 정기선, 빌 게이츠 만나 SMR 협력 논의

정기선 HD현대 수석부회장이 빌 게이츠 테라파워 창업자 겸 회장과 만나 소형모듈원자로(SMR) 협력을 논의했다.

지난 3월 미국에서 열린 ‘나트륨 원자로 상업화를 위한 제조 공급망 확장 전략적 협약 체결식’에서 정기선 HD현대 수석부회장(뒷줄 오른쪽), 빌 게이츠 테라파워 창업자(뒷줄 왼쪽), 크리스 르베크 테라파워 최고경영자(앞줄 왼쪽), 원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장이 기념촬영을 하고 있다. HD현대 제공

HD현대는 22일 정 수석부회장이 게이츠 회장 및 테라파워 경영진과 만나 ‘나트륨 원자로’의 공급망 확대 및 상업화를 위한 진행 상황을 점검하고 향후 협력 방안에 대해 논의했다고 밝혔다.

정 수석부회장은 지난 3월 양사의 ‘나트륨 원자로의 상업화를 위한 제조 공급망 확장 관련 업무협약’을 체결하기 위해 미국을 방문해 게이츠 회장을 만난 바 있다.

테라파워가 개발한 나트륨 원자로는 에너지 저장 기능을 갖춘 소듐냉각고속로(SFR) 방식의 4세대 SMR이다. 높은 열효율과 안전성, 기존 원자로 대비 40% 적은 핵폐기물 용량 등 현존하는 SMR 가운데 안전성과 기술적 완성도가 가장 높은 것으로 평가된다.

HD현대는 SMR 분야 기술 및 제조 역량을 바탕으로 테라파워에 나트륨 원자로의 주요 기자재인 원자로 용기를 공급할 예정이다. 양사는 나트륨 원자로의 글로벌 상용화를 지원하기 위한 공급망 확대 방안도 함께 모색하고 있다.

정 수석부회장은 “양사 간 협력은 글로벌 원전 공급망을 구축하고 에너지 패러다임 전환을 앞당기는 마중물이 될 것”이라고 말했다.

크리스 르베크 테라파워 최고경영자는 “이번 협력을 통해 나트륨 원자로 상용화를 가속화하고, 글로벌 시장에서의 새로운 기회를 지속 창출해 나가겠다”고 말했다.

백소용 기자 swinia@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]