푸틴·젤렌스키 정상회담 무산되나…러·우크라 입장차 뚜렷한 ‘동상이몽’

도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 정상회담이 추진되고 있지만, 당사자들의 입장차는 확연히 갈리면서 성사 가능성이 불확실 해지고 있다.

트럼프 대통령은 지난 15일(이하 현지시간) 알래스카에서 푸틴 대통령과 만난 데 이어 18일에는 젤렌스키 대통령, 유럽 지도자들과 백악관에서 회담을 갖고 우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽), 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 정상회담을 조율하고, 이후에 자신을 포함한 3자 정상회담이 이어질 거라고 밝혔다. 이 때까지만 해도 러시아와 우크라이나의 정상회담 성사 가능성이 높아보였다.

하지만 분위기는 달라졌다. 유리 우샤코프 크레믈궁 외교정책 보좌관은 “양국 정상은 협상 대표단의 급을 격상하는 방안을 논의했을 뿐”이라며 선을 그었다, 젤렌스키 대통령을 협상 상대로 인정하기 어렵다는 뜻을 밝히며 사실상 양국 정상회담 자체를 거부하는 입장을 드러냈다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관도 21일 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과 만날 준비가 됐지만 젤렌스키 대통령의 정당성 문제가 선결돼야 한다고 주장했다.

러시아 측이 말하는 정당성 문제는 젤렌스키 대통령의 공식 임기가 지난해 5월 종료됐음에도 전시 계엄령으로 선거가 연기된 상황을 지적한 것이다.

러시아와 우크라이나 입장이 첨예하게 엇갈리는 영토 문제도 불확실성을 키우고 있다.

트럼프 대통령은 “양측에 모두 이익이 되는 영토 교환”을 언급했지만, 사실상 불가능한 상황이다. 푸틴은 돈바스 지역 전체를 요구하고 있는데다, 러시아가 점령한 모든 영토에 대한 주권까지 인정할 것을 요구할 가능성도 있다.

로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 푸틴 대통령이 우크라이나에 △돈바스(도네츠크주와 루한스크주) 지역 전체 포기 △북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 포기 △중립 유지 △서방군의 우크라이나 주둔 금지 등을 요구하고 있다고 보도했다. 이는 러시아가 휴전 협상을 위해 요구 조건을 거의 양보하지 않은 것이다. 다만 푸틴 대통령은 우크라이나가 돈바스를 포기하면 우크라이나 남부 자포리자·헤르손에서는 전선을 동결할 것이라고 ‘한 뼘’ 양보하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 워싱턴 백악관 크로스홀에서 유럽 지도자들과 함께 우크라이나 종전 방안을 위한 회담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 워싱턴=AFP연합뉴스

반면 젤렌스키는 어떤 영토도 내주지 않을 것이라며 맞서고 있다. 젤렌스키 대통령은 최근 “법적으로 우리는 (러시아의) 점령을 인정하지 않는다”고 재차 강조했다.

트럼프 대통령이 제안한 안전보장 확약 문제도 러시아와 우크라이나 입장이 엇갈리는 실정이다. 트럼프 행정부 측은 러시아가 우크라이나에 대해 ‘나토와 유사한’ 서방의 제안을 수용했다고 밝혔다. 하지만 라브로프 러시아 외교부 장관은 이를 강력히 부인했다.

정상회담이 난항을 겪는 사이 러시아는 최근에도 대대적으로 우크라이나 전역에 드론 수백대와 미사일 수십발을 동원한 공습을 감행하고 있다. 휴전까지 최대한 시간을 끌면서 약간의 영토라도 더 점령하려는 한국전쟁 당시 ‘고지전’ 양상을 띄고 있다는 분석이다.

싱크탱크 카네기국제평화재단의 러시아 전문가인 앤드루 바이스는 “현실적으로 푸틴은 러시아에 항복하러 온 것이 아니라면 젤렌스키를 만나지 않을 것”이라고 했다.

NYT는 “트럼프 대통령이 푸틴 대통령을 압박하고 추가 경제 제재 또는 우크라이나에 대한 군사 물자 증강을 다시 위협할 준비가 돼 있다면 푸틴 대통령은 여러 차례의 회담에 동의할 수 있다”며 “하지만 그것이 평화 정착으로 이어질지는 장담할 수 없다”고 전망했다.

김범수 기자 sway@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]