여름철 배달 음식점 점검하니… 식약처 “66곳 ‘식품위생법 위반’”

식품의약품안전처는 여름철 다소비 식품인 삼계탕·염소탕·냉면 등을 조리해 배달·판매하는 음식점과 김밥·토스트 등 달걀을 주요 식재료로 사용하는 음식점 총 5630곳을 집중적으로 점검한 결과 ‘식품위생법’을 위반한 66곳을 적발했다고 22일 밝혔다.

점검은 지난달 14일부터 18일까지 식약처와 17개 지방자치단체가 함께 진행했다. 적발된 곳은 행정처분 조치 예정이다.

지난 18일 서울 한 식당가의 모습. 연합뉴스

식약처에 따르면 적발된 음식점들의 주요 위반 사항은 △소비기한 경과 제품 보관·판매 등 영업자 준수사항 위반(5곳) △기준 및 규격 위반(2곳) △표시기준 위반(1곳) △조리실 내 위생 불량, 위생모 및 마스크 미착용 등 위생적 취급기준 위반(17곳) △폐기물 용기 뚜껑 미설치 등 시설기준 위반(17곳) △건강진단 미실시(24곳) 등이다. 적발된 업체는 관할 지자체가 행정처분을 한 다음 6개월 이내에 개선 여부를 확인할 계획이다.

식약처는 또 음식점에서 판매하는 삼계탕, 냉면, 김밥 등 조리식품 총 156건을 수거·검사한 결과 김밥 2건에서 바실루스세레우스균과 대장균이 기준보다 초과 검출됐다.

식약처는 시장 규모가 크게 성장하고 있는 배달음식점의 위생·안전관리를 강화하기 위해 2021년부터 다소비 품목을 대상으로 집중적으로 점검하고 있으며, 다양한 품목으로 점검 대상을 지속 확대할 방침이다.

장한서 기자 jhs@segye.com

