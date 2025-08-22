‘용인 오피스텔’ 살해 용의자 강원 홍천 야산서 체포… ‘경찰 신고’ 보복 범죄 추정

경기 용인시에서 30대 여성을 살해한 뒤 달아났던 용의자가 하루 만에 경찰에 검거됐다. 강원 홍천군으로 도주해 차량을 버리고 인근 야산으로 사라졌던 용의자는 수색견을 동원한 경찰에 붙잡혔다.

용인서부경찰서는 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 22일 오전 8시56분쯤 강원 홍천군 야산에서 긴급체포했다고 밝혔다.

경기남부경찰청 소속 수색견 핸들러가 A씨를 발견한 뒤 강원경찰청 형사기동대가 체포한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 강원경찰청에서 용인서부경찰서로 압송해 자세한 경위를 조사할 예정이다.

A씨는 전날 오전 2시40~50분쯤 용인시 수지구 모 오피스텔 지하주차장에서 평소 알고 지내던 여성 B씨를 미리 준비한 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 뒤 달아났다.

사건 발생 이후 3시간여가 지난 오전 5시45분쯤 한 주민이 B씨 피살사건을 신고했고, 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보해 용의자 신원을 특정했다. A씨는 범행 직후 차량을 몰고 강원지역으로 이동했다. 야산 앞에 버리고 간 차 안에선 범행에 사용한 것으로 추정되는 흉기가 발견됐다.

그는 피해자를 상대로 3개월 전 다른 범행을 저지르려다 미수에 그친 면식범으로 파악됐다. 당시 피해자가 용의자를 상대로 범죄 피해를 봤다고 신고한 뒤 두 사람 간 적잖은 갈등이 불거졌을 것으로 추정된다. 이 사건의 관할 경찰서는 화성동탄경찰서였다.

경찰 관계자는 “두 사람 사이에 신고 이력이 2건 있었다”며 “교제 폭력이나 스토킹 범죄는 아니었다”고 설명했다.

