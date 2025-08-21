채해병 특검, ‘박정훈 긴급구제 기각’ 김용원 인권위 상임위원 출국금지

해병대 채모 상병 순직사건 관련 의혹 등을 수사하는 채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 박정훈 해병대 수사단장(대령)에 대한 긴급구제 신청을 기각한 김용원 국가인권위원회 상임위원 겸 군인권보호관을 출국금지했다.

21일 법조계에 따르면 특검팀은 최근 김 위원에 대한 출국금지를 법무부에 신청해 승인받았다. 특검팀은 조만간 김 위원과 당시 인권위 군인권소위 위원 등을 불러 박 대령의 긴급구제 신청 기각 경위 등을 조사할 방침이다.

김용원 국가인권위원회 상임위원 겸 군인권보호관. 연합뉴스

김 위원이 위원장을 맡은 군인권소위는 군인권센터가 2023년 8월14일 낸 박 대령에 대한 긴급구제 조치 신청을 그달 29일 기각했다. 군인권센터가 같은 날 박 대령의 인권침해에 대해 제기한 진정도 지난해 1월 기각 처분했다.

김 위원은 2023년 8월9일 국방부 검찰단의 채해병 사건 수사자료 회수 조치를 비판하는 성명을 냈다. 하지만 군인권센터의 진정·긴급구제 조치 신청이 이뤄진 날 이종섭 당시 국방부 장관과 통화한 뒤 입장을 바꾼 것으로 특검팀은 의심하고 있다.

군인권센터는 지난해 5월 박 대령 진정 사건 기각, 긴급구제 심의 방해, 이 전 장관과의 연락 등과 관련한 직권남용 등 혐의로 김 위원을 고위공직자범죄수사처에 수사 의뢰했다. 현재 채해병 특검팀에 이첩된 상태다.

정민영 특검보는 이날 정례브리핑에서 인권위가 군 요청을 받고 박 대령의 긴급구제 진정을 기각한 의혹에 대한 수사가 현재 초기 단계라며 본격적으로 진행할 예정이라고 밝혔다.

최경림 기자 seoulforest@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]