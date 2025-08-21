與 정무위 "홈플러스 사태 청문회 개최해야…MBK 책임 규명"

국회 정무위원회 소속 더불어민주당 위원들은 21일 기업회생 중인 홈플러스의 일부 점포 폐점 결정과 관련, 사모펀드 운용사 MBK파트너스의 책임을 규명하기 위해 국회 차원의 청문회를 개최를 촉구했다.



민주당 정무위원들은 이날 성명을 내고 "홈플러스 사태는 단순한 경영 실패가 아니라 투기 자본 MBK의 탐욕, 법원의 잘못된 결정, 정치권의 지연이 빚어낸 총체적 위기"라며 이같이 밝혔다.

지나 12일 서울 전쟁기념관 앞에서 열린 '홈플러스 전단채 사기발행 사건 관련, MBK 엄벌과 피해회복을 위한 진정서 제출 기자회견'에서 홈플러스 물품 구매 전단채 피해자 비상대책위원회 등 참석자들이 관련 내용이 적힌 피켓을 들고 있다.

이들은 "내년 5월까지 15개 홈플러스 매장이 순차적으로 폐점될 예정으로, 무급휴직까지 예고되면서 노동자의 생존권은 끝없이 흔들리고 있다"며 "그러나 MBK는 법원 결정 뒤에 숨어서 자구책 마련에 최선을 다하겠다던 국회와의 약속을 헌신짝처럼 버렸다"고 비판했다.



법원이 유동성 위기로 회생절차를 밟던 홈플러스의 회생계획 인가 전 인수합병(M&A) 신청을 허가한 것과 관련해선 "회생법원의 결정은 기업 정상화가 아니라 MBK의 먹튀 전략에 출구를 열어준 조치"라며 "청문회 명분은 이미 충분하다. MBK의 위선과 책임을 철저히 규명하고 국회가 근본적인 대책을 마련할 것"이라고 강조했다.



민주당 을지로위원회도 MBK에 대한 조속한 수사를 촉구하기 위해 오는 22일 대검찰청을 항의 방문할 예정이다.



항의 방문에는 민병덕·서영교·이강일·김남근 의원과 마트노조 홈플러스 지부 등이 참여한다.

