국힘 당권주자 막판까지 표심 구애… 당심은 ‘반탄’ 민심은 ‘찬탄’ 괴리 뚜렷

국민의힘 전당대회를 하루 앞둔 21일 ‘반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파’ 김문수 당대표 후보와 장동혁 후보가 오차범위 내에서 접전을 벌이고 있다는 여론조사 결과가 나타났다. 김 후보와 장 후보의 결선 진출 가능성에 한층 더 힘이 실리는 가운데 당권 주자들은 투표 종료 직전까지 당원들의 표심에 호소했다.



21일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치에 따르면 18~20일 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 국민의힘 차기 당대표 적합도를 조사한 결과, 국민의힘 지지층에서 장 후보 지지도는 33%로 집계됐다. 김 후보는 30%로 오차범위(±3.1%) 안에서 바짝 따라붙었다. 안철수 후보와 조경태 후보는 각각 8%, 7%로 조사됐다.

전체 응답자 조사 결과는 확연히 다르게 나왔다. 조 후보가 20%로 지지도가 가장 높았다. 김 후보 14%, 안·장 후보가 각각 11%로 뒤를 이었다.



이 같은 민심과 당심의 괴리에도, 현재로써는 반탄파 김 후보와 장 후보가 결선에 진출할 가능성이 높은 것으로 보인다. 국민의힘은 당원 투표 결과 80%, 일반 국민 여론조사 20%를 합산해 당대표를 선출한다. 당심이 경선 결과에 절대적인 영향을 미칠 수밖에 없다.



국민의힘은 22일 충북 청주 오스코에서 전당대회를 열고 신임 당대표 및 최고위원을 선출한다. 다만 당대표 경선에서 과반 득표자가 없을 땐 1·2위 득표자를 대상으로 24~25일 결선투표를 거쳐 26일 당대표를 발표한다.

투표가 종료되는 이날 당대표 후보들은 마지막까지 지지층 결집에 나섰다. 김 후보는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 ‘국민 보고회’를 열고 “지금은 승리에 취할 시간이 아니라 다가오는 또 다른 위협에 더 큰 각오와 결의로 대비해야 할 때”며 “우리 당에 대한 위헌·위법한 압수수색을 그만뒀다고 판단할 때까지 저는 농성을 멈추지 않을 것”이라고 강조했다.



안 후보는 전날에 이어 이날도 대구에서 달성공원과 노인복지관을 찾았다. 안 후보는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “여러분의 손으로 직접 국민의힘이 어떤 당인지, 보수의 가치가 무엇인지 보여 달라”고 밝혔다. 당원 투표와 국민 여론조사가 진행되는 48시간 동안 ‘보수 텃밭’인 대구 일정을 통해 보수층에 표심을 호소하겠다는 전략으로 해석된다.

조 후보는 CBS 라디오에 출연, “우리 당이 정상적인 정당으로 가기 위해서는 반드시 선명하고 혁신적인 조경태가 당대표가 돼야 한다”며 “저와 김 후보가 (결선 투표에) 올라갈 것”이라고 전망했다.



조 후보는 “개혁을 바라는, 제대로 된 당의 변화를 바라는 당원들이 생각보다 투표를 많이 하고 있다는 데에서 기대를 많이 하고 있다”며 “현재의 극우 세력과 손을 잡는 후보가 (당대표가) 되면 당이 훨씬 더 어려워지고 내년 지방선거를 치르기 어렵다는 게 일반적인, 합리적인 당원들의 생각인 것 같다”고 분석했다.



한편 이날 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 여의도 국회에서 ‘송언석 비대위’의 마지막 회의를 주재했다. 송 비대위원장은 “새로 선출될 지도부 또한 오직 국민만 바라보며 혁신하는 야당, 승리하는 야당의 길로 나아가게 될 것임을 확신한다”며 “그동안 매우 고마웠다. 다시 앞으로 나아가겠다”고 말했다.

