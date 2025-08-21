“외국인 투기 방지”… 서울 전역·수도권 주요지 토허구역 지정

정부가 서울 전역과 경기·인천 주요지를 외국인만 대상으로 하는 토지거래허가구역(토허구역)으로 지정했다. 외국인들의 수도권 주택 매입이 증가하는 상황에서 실거주가 아닌 투기 목적 사례도 늘어나고 있는 만큼 대응책을 마련한 것이다. 고강도 ‘6·27 대출 규제’로 국민들은 서울·수도권 주택 매입이 어려워진 상황에서 외국인들은 사실상 규제를 피해가고 있다는 지적도 염두에 둔 대책으로 풀이된다.

국토교통부는 21일 중앙도시계획위원회 심의를 거쳐 서울시 전역과 경기도 수원·성남·고양시 등 23개 시·군, 인천시 중구·미추홀구 등 7개 자치구를 외국인 토허구역으로 지정한다고 밝혔다. 해당 지역에서 외국인이 주택·토지를 거래하려면 사전에 관할 시·군·구청의 허가를 받아야 하며, 사전 허가 없는 거래계약은 효력이 발생하지 않는다.



지정 효력은 이달 26일부터 내년 8월25일까지 1년간이다. 부동산거래신고법은 토허구역을 공고한 날로부터 5일 뒤에 효력이 발생하도록 규정한다. 국토부는 향후 시장 상황을 고려해 필요 시 기간 연장을 검토한다는 계획이다.



이번 외국인 토허구역 지정은 현행 부동산거래신고법상 투기 우려 지역에서 실제 투기에 나설 수 있다고 인정되는 자를 ‘토지거래 허가대상자’로 특정해 토허구역으로 지정할 수 있다는 조문에 근거한다. 외국인들의 투기를 막을 필요가 있다고 본 것이다.



국토부 관계자는 “(해당 조항은) 2023년 법 개정을 통해 도입됐는데, 개정 이후 처음으로 (해당 조항에 따라 토허구역이) 적용되는 것”이라고 말했다. 그간 국경 도서 지역 등 국방 목적상 필요한 지역을 위주로 외국인 토허구역이 지정돼 왔는데, 투기 억제를 목적으로 한 외국인 토허구역 지정은 이번이 처음인 셈이다.



외국인들이 실제로 거주하지 않고 투기 목적으로 수도권 부동산을 매입해 시장 가격 상승을 이끄는 등 과열을 부추긴다는 인식이 이번 지정에 영향을 미쳤다. 실제 수도권 내 외국인 주택거래 건수는 2022년 4568건 수준에서 2023년 6363건, 지난해 7296건 등 최근 꾸준히 증가하는 양상이다. 올해 들어 7월까지 거래 건수는 4431건이다.

이상경 국토부 1차관은 “이번 대책은 해외자금 유입을 통한 외국인 투기 방지를 위한 것”이라며 “외국인의 시장 교란 행위를 원천적으로 차단하고 집값을 안정시켜 우리 국민의 주거복지에 기여하겠다”고 말했다.



그간 시장에서는 수도권 주택담보대출 한도를 최대 6억원으로 묶는 6·27 규제가 시장을 직격하자 ‘내국인 역차별’이라는 비판이 잇따랐다. 외국인이 해외에서 대출을 받아 국내 부동산 투자에 나설 경우에는 규제에서 벗어날 수 있고, 사실상 자금 출처도 제대로 파악하기 어려운 실정이다.



국민의힘 싱크탱크인 여의도연구원은 최근 ‘외국인 부동산 취득의 문제점과 제도 개선 방향’ 보고서에서 “내국인은 한국 금융기관의 주담대 규제를 엄격하게 적용받지만, 외국인은 자국 금융기관을 통해 자금을 조달할 경우 이러한 한국의 대출 규제에서 자유로울 수 있다”며 “국내 금융기관의 대출 규제가 외국인의 주택 구입에 미치는 영향은 제한적”이라고 지적했다.



정부는 연내 부동산거래신고법 시행령을 개정해 자금조달계획 및 입증자료 제출 의무를 토허구역 내 거래로도 확대하고, 외국인의 자금 출처 조사를 강화하기 위해 자금조달계획 내용에 해외자금 출처 및 비자 유형(체류 자격) 등도 추가하기로 했다.



국토부는 “외국인 주택거래에 대한 상시 및 기획 조사도 강화한다”며 “현장점검을 강화해 실거주 의무이행 여부를 확인하고, 불이행 시에는 이행강제금 부과뿐만 아니라 필요 시 허가 취소를 검토할 것”이라고 밝혔다.

