캐리어·골프백에 달러 밀반출… 1300억대 해외 도박자금 환치기 일당 적발

가족·지인 명의 계좌를 동원하거나 대면 거래를 통해 1300억원이 넘는 해외 도박자금을 환치기하고, 이 과정에서 1150억여원의 자금을 필리핀으로 밀반출한 일당이 세관 당국에 적발됐다.



관세청 서울세관본부는 해외도박자금 등 외환을 불법으로 거래한 혐의(외국환거래법 위반)로 총책 A씨 등 10명을 적발해 서울중앙지검에 송치했다고 21일 밝혔다.

21일 서울 강남구 관세청 서울세관에서 조한진 조사2국장이 도박자금 1370억원을 한국과 필리핀 간 불법송금, 반출한 환치기 조직 검거 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

A씨 등은 2022년부터 최근까지 한국과 필리핀을 오가며 도박자금 등 1370억원 상당의 외환을 불법으로 거래한 혐의를 받는다.



관세청에 따르면 A씨와 현지 영업책은 필리핀 카지노 등에 상주하면서 현지 사회관계망서비스(SNS)를 통해 환치기 이용자를 모집했다. 이들은 이용자들로부터 환치기 대상 금액(원화)을 국내 계좌로 입금받거나 국내에서 대면 수령했고, 금액이 확인되면 해당 금액에 해당하는 페소화를 현지 호텔 내 VIP 사설 도박장인 ‘정켓방’ 계좌로 이체하거나 현금으로 전달했다. 지난해 4월 도박자금이 부족해진 한 한국인의 경우 총책 A씨 부하 직원을 만나 필리핀화 300만페소를 환율 1페소당 25.3원에 구매하기로 하고, 이들이 알려준 국내 계좌에 7950만원을 입금한 뒤 300만페소를 지급받기도 했다.



이렇게 국내에서 확보된 환치기 자금은 1회 평균 약 미화 20만달러씩 총 519회에 걸쳐 필리핀으로 불법 반출된 것으로 파악됐다. 총 밀반출 규모는 1155억원에 달했다. 이들은 주로 명동·종로 소재 환전소에서 미화 100달러 지폐로 환전해 캐리어, 골프백 등 기탁 수하물에 은닉한 뒤 세관 신고 없이 인천공항을 통해 자금을 불법 반출한 것으로 조사됐다.

