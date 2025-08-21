'K-일러스트레이션페어' 개막 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

21일 서울 강서구 코엑스마곡에서 개막한 'K-일러스트레이션페어 마곡 2025'를 찾은 관람객들이 일러스트레이션 작품 및 상품을 관람하고 있다.

24일까지 열리는 이번 전시에는 500부스 이상의 작가 및 기업이 참가해 다채로운 작품과 브랜드를 선보여 국내외 일러스트레이션 산업 최신 흐름을 한눈에 확인할 수 있다.

작품 감상과 구매 뿐만 아니라 다양한 부대행사도 마련됐다. 특히 세미나 프로그램은 단순한 강연을 넘어 현업 일러스트레이터들의 생생한 작업 경험공유와 클래스, 번아웃 극복 노하우까지 관람객들에게 영감과 실질적인 도움을 제공할 전망이다.

남정탁 기자 jungtak2@segye.com

