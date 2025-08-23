[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 24일 (일요일)

쥐

96년생 금전관계에 신중한 대처가 필요하다.

84년생 대화의 본질을 인식하고 의견을 제시하라.

72년생 주변을 미워하기보다는 내면을 안정시켜라.

60년생 자금 압박 때문에 스트레스가 심하다.

48년생 아파트 빌라 주택매매는 동서방으로 추진하세요.

36년생 손재수가 있고 억지부리면 질병이 두렵다.

소

97년생 이성간에는 융통성 있어야 오해를 사지 않는다.

85년생 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

73년생 아침을 일찍 열면 길한 일이 있다.

61년생 일을 재미있게 하느냐는 지성과 관련된다.

49년생 금전융통은 이씨 황씨 오씨에 부탁하세요.

37년생 나서지 말고 뒷짐지고 지켜보는 것이 좋다.

범

98년생 동지에게 자신의 고충을 털어놓자.

86년생 가능성이 떨어지는 이유를 파악하라.

74년생 도리를 지켜지 않으면 지탄을 면치 못한다.

62년생 내면을 들여다볼 수 있는 여유를 가져라.

50년생 토지 땅 대지매매는 북서방으로 추진하세요.

38년생 말 같지도 않는 말을 한다면 고통이 온다.

토끼

99년생 자기 스타일대로 도전해 보는 것도 나쁘지 않다.

87년생 남의 눈치에 민감하면 주관이 떨어진다.

75년생 빨리 뛰어가는 사람은 넘어지거나 쉽다.

63년생 가뭄 끝에 단비를 만만다.

51년생 재정문제 신용문제는 오후에 동료나 지인에게 부탁하세요.

39년생 사소한 일로 다투면 다음 일까지 그르친다.

용

00년생 가족의 불화로 가정이 안전하지 못하다.

88년생 바깥일은 잘 되지만 집안 일이 문제다.

76년생 전문직종의 종사자는 호기를 맞이한다.

64년생 앞서나가는 사람을 부러워할 필요가 없다.

52년생 심약한 사람은 건강을 잃을 수 있다.

40년생 점포매매는 북남방으로 추진하세요.

28년생 금전문제는 집안에 우환을 일으킨다.

뱀

01년생 실물수 관재수을 조심하라.

89년생 화를 자초하는 사람들은 물욕에서다.

77년생 서남방에서 통신이 온다.

65년생 적은 것도 즐거움으로 여겨야 한다.

53년생 주변상황이 개선되고 자금도 호전된다.

41년생 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하세요.

29년생 방심한 틈을 타서 흉한 기운이 엄습한다.

말

02년생 본인의고집으로 고독을 만들지 말라.

90년생 도움을 줄 수 있는 여유를 가져라.

78년생 우직하면 신뢰를 주지만 이득은 어렵다.

66년생 일이 힘들어 회피하고 싶은 마음이 든다.

54년생 기존에 있는 것은 신선한 느낌이 없다.

42년생 금전관계는 오후에 기쁨 소식이 오는 운이다.

30년생 다 같이 기뻐하는 일이라면 더욱 좋다.

양

03년생 술과 이성으로 망신수가 있으니 조심하라.

91년생 관재수나 신용상 문제에 조심하자 .

79년생 한 번의 아픔은 경험이 될 수 있다.

67년생 능력이 없으면 불필요한 존재가 된다.

55년생 조직 내에 불화감이 조장될 우려가 있다.

43년생 상가나 건물매매는 서동방으로 추진하세요.

31년생 다 같이 기뻐하는 일이라면 더욱 좋다.

원숭이

04년생 팔도로 유랑하기 좋은 날이다.

92년생 감정을 자제 못하면 금전 손실이 많아진다.

80년생 부지런함이 요구되는 때이다.

68년생 변명이 잦으면 신뢰를 잃는다.

56년생 때로는 주관적인 견해가 효과적이다.

44년생 금전문제는 동남방에 김씨 송씨 원씨에 부탁하세요.

32년생 내 텃발에 남이 들어와도 용서하자.

닭

05년생 유행병 감기 몸살에 조심하자.

93년생 요구만 한다면 진전되기 힘들어 보인다.

81년생 정답을 알고 싶다면 과정에 충실하라.

69년생 위기의식을 가지는 것도 피해망상이다.

57년생 시간이 지나고 때가 되면 자연히 해결.

45년생 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요.

33년생 지나간 것에 대한 미련이 남아있다.

개

06년생 최소의 노력으로 최대의 효과를 본다 .

94년생 용기 없는 사람은 소극적 삶이다.

82년생 이성간에는 융통성 있게 행동하라.

70년생 앞선 사람이 바람막이 역할을 해준다.

58년생 의견차이는 상대의 의중을 파악하라.

46년생 재정문제는 김씨 홍씨 임씨에 부탁하세요.

34년생 묵은 앙금을 털어 내기 좋은 때다.

돼지

95년생 정신적 긴장감이 없으면 현실에 안주한다.

83년생 매사에 간결한 입장정리가 필요.

71년생 정열이 없는 사람은 의욕 역시 떨어진다.

59년생 주인의식을 가지고 주변을 살펴보라.

47년생 점포매매는 서북방으로 추진하세요.

35년생 일관된 태도를 유지하면서 마음을 움직여라.

