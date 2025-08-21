순천 레미콘 공장서 탱크 청소 작업자 3명 의식불명… 구조 작업 나서

전남 순천의 레미콘공장에서 간이탱크 내부를 청소하던 작업자 3명이 의식불명 상태에 빠져 소방 당국이 구조 작업을 벌이고 있다.

21일 오후 1시 29분쯤 전남 순천시 서면 순천일반산업단지 내 A 레미콘 공장에서 지상 간이탱크 청소 작업자 3명이 연락 두절됐다는 신고가 119 상황실에 접수됐다.

21일 오후 전남 순천시 서면 순천일반산업단지 내 레미콘 공장에서 지상 간이탱크 청소 작업자 3명이 쓰러져 소방 당국이 구조 작업을 하고 있다. 연합뉴스

소방 당국은 다수 사상자가 발생했을 가능성을 염두에 두고 수색에 착수, 오후 1시 39분께 탱크 내부에서 의식 불명 상태에 빠진 작업자 3명을 발견했다.

당국은 탱크를 해체하는 방식으로 작업자들을 구조 중이다. 해당 탱크는 콘크리트 혼화에 쓰이는 화학약품의 저장 용도로 쓰였고, 작업자들은 외주업체 소속인 것으로 전해졌다. 경찰과 소방 당국은 작업자 구조에 우선 집중한 뒤 정확한 사고 경위 등을 파악할 방침이다.

경찰 관계자는 “아직 구조 작업 중으로 작업자들의 생사 여부를 확인할 수 없다”고 했다.

