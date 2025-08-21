양세찬 ‘아이돌 전여친’이 권나라♥?…전화 연결에 ‘동공지진’

배우 권나라가 양세찬과 지속적으로 불거진 열애설에 해명을 나섰다. 안테나 제공·권나라 SNS 캡처

배우 권나라가 지속적으로 불거진 양세찬과의 열애 루머에 ‘정면돌파’를 선택하면서 관심이 쏠렸다.

지난 20일 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들 시즌2(이하 ‘직장인들2’)’는 권나라 편의 예고편을 공개했다. 해당 영상에서 눈길을 끈 건 권나라가 양세찬과의 열애설에 대한 질문을 받는 장면이었다.

김원훈은 “양세찬씨와 만났다는 이야기가 있다”고 말문을 열었고, 이에 권나라는 눈이 커지며 당황하는 모습을 보였다. 직후 신동엽의 “양세찬이 아니라는 거냐?”는 돌직구 질문에 동공지진을 보여 다음 회에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

권나라가 ‘직장인들2’에서 양세찬과 관련된 질문을 받고 당황한다. ‘직장인들2’ 유튜브 캡처

이러한 날카로운 질문뿐만 아니라 현장에서는 양세찬과의 전화 연결까지 이뤄져 긴장감을 고조시켰다.

앞서 권나라와 양세찬은 온라인 상에서 여러 차례 열애 의혹에 휩싸였다. 권나라가 SBS ‘런닝맨’에 게스트로 출연할 당시 양세찬과 호흡을 맞추며 설레는 장면을 연출해 둘 사이 묘한 기류가 화제가 됐다. 이어 다른 예능 프로그램과 유튜브 콘텐츠에서도 둘의 열애를 간접적으로 인정하는 듯한 증언이 이어져 의혹에 불을 지폈다.

전소민은 ‘런닝맨’에서 양세찬을 향해 “내 대학교 후배 잘 있냐”는 의미심장한 질문으로 당황하게 만들었다. 실제로 권나라는 전소민과 같은 동덕여자대학교 방송연예과 출신으로 알려져 화제를 모았다. 또 하하는 자신의 유튜브 채널에서 “양세찬이 과거에 아이돌을 만났다”고 언급했고, 가수 권은비 역시 유튜브를 통해 “양세찬이 내가 아는 언니와 만났다”고 밝히며 의혹은 사그라지지 않았다.

양세찬과 통화 연결에 동공지진이 온 권나라. ‘직장인들2’ 유튜브 캡처

이러한 단편적 증언들이 합쳐져 권나라와 일치하면서 두 사람의 열애설은 온라인에서 빠르게 퍼졌다. 그러나 일각에서는 “권나라 말고 다른 연예인일 수도 있다”, “너무 단편적인 것만 보고 단정 짓는 것 같다” 등의 의견도 있었다.

해당 의혹에 대해 권나라와 양세찬 모두 별다른 입장을 밝히지 않아 지속해서 의심을 샀다. 이번 방송을 통해 권나라의 대답으로 두 사람의 열애설에 마침표를 찍을지 관심이 집중된다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]