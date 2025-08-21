세계일보

[포토] '버터플라이' 출연진 한자리에

입력 : 2025-08-21 12:44:52 수정 : 2025-08-21 12:44:51
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

배우 김태희, 대니얼 대 킴, 레이나 하디스티, 김지훈, 션 리차드(사진 왼쪽부터)가 21일 서울 용산 아이파크몰 CGV에서 진행된 아마존 프라임비디오 '버터플라이' 기자간담회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

'버터플라이(Butterfly)'는 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러 시리즈다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

