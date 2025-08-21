“감히 우리나라 재판관을 건드려?” 美에 발끈한 프랑스

미국 도널드 트럼프 행정부가 눈엣가시로 여기는 국제형사재판소(ICC) 재판관과 검사 등 4명을 추가로 제재키로 한 것과 관련해 프랑스 정부가 발끈하고 나섰다. 미국이 제재하기로 한 재판관들 명단에 프랑스 국적자도 포함됐기 때문이다.

20일(현지시간) AFP 통신에 따르면 프랑스 외교부는 이날 대변인을 통해 “미국의 결정에 실망감을 표한다”며 “ICC 판·검사를 겨냥한 제재는 사법부 독립의 원칙에 반한다”고 밝혔다. 프랑스는 ICC 설립을 위한 로마 규정(1998)에 가입한 당사국인 반면 미국은 ICC 회원국이 아니고 그 권위를 인정하지도 않는다. 트럼프 대통령은 올해 2월 ICC가 베냐민 네타냐후 총리를 비롯한 이스라엘 정부 고위 인사들에 대한 체포영장을 발부한 것을 문제 삼아 ICC 제재에 관한 행정명령에 서명한 바 있다.

프랑스 국적의 니콜라스 기요 ICC 재판관. 미국 행정부가 “미국 및 이스라엘 국민을 위협했다”는 이유로 제재를 부과키로 한 ICC 재판관 명단에 포함됐다. ICC 홈페이지

ICC는 네타냐후 총리에게 팔레스타인 가자 지구에서 이스라엘이 저지른 민간인 학살 등 범죄 혐의를 적용했으나, 이스라엘과 그 맹방인 미국은 “전혀 근거가 없다”는 입장이다.

그 뒤 미국은 체포영장 청구 주체인 카림 칸(영국) ICC 검사장은 물론 재판관 4명을 제재 명단에 올렸다. 이들이 미국이나 이스라엘 국민을 동의 없이 조사, 체포, 구금, 기소하는 데 직접 관여했다는 이유를 들었다. 당시 마코 루비오 미 국무부 장관은 “(제재 대상자들은) 미국과 동맹국 이스라엘을 불법적이고 근거 없이 표적으로 삼는 행동에 적극 가담했다”며 “ICC는 정치화됐고, 거짓 근거를 들어 미국과 그 동맹국 국민에 대한 무소불위의 수사권과 기소권을 주장하고 있다”고 비판했다.

이날 제재 리스트에 추가된 ICC 관계자는 니콜라스 기요(프랑스) 등 재판관 2명과 검사 2명이다. 2024년 11월 3월 취임한 기요 재판관은 파리의 명문 소르본 대학교에서 법학 석사 학위를 취득한 국제형사법 전문가다. ICC에 부임하기 전 프랑스 법무부의 고위직과 여러 국제 재판소의 판·검사를 지냈다.

네덜란드 헤이그에 있는 ICC 청사 전경. 세계일보 자료사진

ICC 재판관은 1명의 소장과 2명의 부소장을 비롯해 총 18명이고 임기는 9년이다. 한국의 경우 2024년 3월 취임한 백기봉 재판관(전 김앤장 변호사)이 오는 2033년 3월까지 자리를 지킬 예정이다.

이들 18명의 재판관과 별개로 ‘정원 외(外)’ 재판관도 있다. 본인이 심리에 관여한 사건이 종결되지 않은 상태에서 9년 임기가 만료한 경우 해당 사건에 한해 심리에 관여하는 조건으로 유임될 수 있기 때문이다. 한국 출신 정창호 전 재판관(전 서울고법 부장판사)이 그중 1명이다. 정 전 재판관은 2024년 3월 9년 임기가 끝났으나, 중앙아프리카공화국 전쟁 범죄 사건 마무리를 위해 임기가 1년 5개월쯤 연장됐다.

김태훈 논설위원 af103@segye.com

