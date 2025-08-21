미술관에서 보던 엡손 프로젝터를 집에서도… “프리미엄 홈프로젝터 시장 본격 공략”

한국엡손이 프리미엄 홈 프로젝터 ‘EH-LS9000B’(사진)를 선보인다고 21일 밝혔다. 상업용 프로젝터 시장 1위 DNA를 기반으로 홈 프로젝터 시장 확대에 나선 엡손은 “이번 야심작을 통해 가정에서도 영화관에 버금가는 차별화된 경험을 선사할 것”이라고 강조했다.

EH-LS9000B는 2200루멘(㏐)의 동일한 백색 및 컬러밝기를 지원한다. 또한 5백만 대 1의 높은 콘트라스트(명암비)로 이전의 엡손 3LCD 램프 프로젝터 대비 탁월한 색 재현율을 달성했다. 엡손 프로젝터는 국제 표준에 따라 백색밝기와 컬러밝기를 측정하고 있고, 실제 사용 환경에 기반한 올바른 성능 수치를 제품에 표기하고 있다.

엡손은 “신제품 프로젝터는 밝은 장면과 어두운 장면 모두에서 탁월한 품질의 콘트라스트 영상을 구현해 냈다”며 “최첨단 슈퍼 리솔루션 기술을 탑재해 이전 제품보다 더 선명하고 입체적인 4K 고화질 이미지를 즐길 수 있다”고 말했다.

홈 엔터테인먼트 콘텐츠를 실감 나게 경험할 수 있는 기술도 강화됐다. 프레임 보간 기술과 블러 감소 기술이 향상되면서, 전환이 빠른 스포츠와 게임을 즐길 때도 4K 영상의 뛰어난 생생함과 역동성을 느끼도록 설계했다. 프리미엄 모델답게 어떠한 각도에서도 일정한 영상 품질을 제공하는 4K 프로젝터 전용 렌즈를 채택했고, 최신 HDR10+ 표준을 지원해 고객에게 더욱 폭넓은 영화 감상 환경을 마련해 준다. 빠르게 움직이는 게임 영상에 최적화된 4K·초당 120프레임 입력과 낮은 지연 시간 등 HDR 게이밍을 위한 기능도 겸비했다.

전동식 렌즈 시프트가 탑재돼 다양한 공간과 각도에서 설치할 수 있고 엡손의 특허 기술인 전면부 배기구 설계로 선반 설치 제약을 줄였다. 에코 모드 기준 22데시벨(㏈) 저소음 작동, 경쟁사 대비 긴 3년의 무상보증 기간 등이 더해졌다.

김대연 한국엡손 비주얼프로덕트(VP) 사업부 상무는 “EH-LS9000B는 홈시네마 사용자들의 높은 기대 수준을 충족시키며 프리미엄 홈 프로젝터의 새로운 기준을 제시하는 전략 제품”이라며 “생생하고 선명한 대화면으로 영화, 스포츠, 게임 등 다양한 영역에서 압도적인 몰입감을 선사하는 최적의 프로젝터로 자리매김할 것”이라고 전했다.

엡손은 9월5∼7일 노보텔 앰배서더 서울 용산 호텔에서 ‘한국 오디오 비주얼 라이프스타일 쇼(KALS 2025)’를 통해 이번 신제품을 공개하고 실물 화질을 경험할 수 있는 전시존을 운영한다.

이동수 기자 ds@segye.com

