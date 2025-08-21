박선영 "어머니 사망보험금 아버지가 다 가져가"

채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업' 화면 캡

배우 박선영이 가정사를 고백하며 눈물 흘렸다.

20일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'(신랑수업) 177회에서는 김일우와 박선영이 함께 심리 상담소를 찾았다.

박선영은 아버지에 대해 "회사 생활을 오래 안 했던 것 같다. 이직이 많았던 것 같고, 주로 밖으로 나돌아서 아빠에 대한 정은 별로 없다"고 말했다.

그러면서 "아버지와 접촉한 시간도 없고, 자녀에 대한 살가운 그런 것도 없이 되게 이기적인 분이어서 모든 걸 엄마가 했다"고 말했다.

박선영은 어머니에 대해 얘기하며 "대학교 2학년 때 돌아가셨다. 뇌출혈이 왔다"고 했다.

그는 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 결국 눈물을 보였다. 상담사가 "엄마가 선영님에게 많이 의지했겠다"고 하자 박선영은 "제가 의지가 될 수가 없다. 그때 방송국에 갓 입사했을 때였다. 효도한 건 첫 출연료 타서 자석요를 해드린 것 밖에 없다"고 말했다.

돌아가신 어머니가 사망 보험금에 대해 박선영은 "아버지는 어머니가 돌아가시고 난 뒤에 어머니 앞으로 나온 보험금을 포함해 전 재산을 다 가지고 떠났다"고 말했다.

이어 "그때부터 아버지와 떨어져서 못 봤고, 본인이 아플 때 나를 찾았다. 그때부터 아버지를 돌보게 됐다"고 했다.

한편 1970년생인 박선영은 1990년 영화 '꼴찌에서 일등까지 우리 반을 찾습니다'로 데뷔, 이후 1992년 MBC 공채 탤런트 21기에 합격하며 본격적인 활동을 이어갔다.

