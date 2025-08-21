이태원 출동 소방관 애도한 배현진…“안타깝고 아까워 마음 아파”

국민의힘 배현진 의원이 이태원 참사 이후 트라우마에 시달리다 숨진 채 발견된 소방관을 애도했다.

배 의원은 20일 자신의 페이스북에 “고인의 명복을 빈다”며 “안타깝고 아까워 마음이 아프다”고 전했다.

이어 “아직도 다 헤어 나오지 못해 고통 겪는 그 날 그 현장의 구급요원들 그리고 유가족들께 다시 한 번 심심한 위로를 전한다”고 덧붙였다.

숨진 소방관 A씨는 이날 낮 12시 30분쯤 경기 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래에서 숨진 채 발견됐다.

A 씨는 지난 2022년 10월 이태원 참사 현장에 지원을 나갔다. 이후 그는 우울증과 불안 검사에서 수면 질 저하 등의 진단을 받았으며 정신적 고통을 호소해 왔다.

가족들에 따르면 A 씨는 지난 9일 “가족과 친구들에게 미안하다”는 내용의 메모를 남긴 뒤 연락이 끊겼으며 이후 가족들은 실종신고를 접수했다.

경찰은 지난 10일 오전 2시 30분 인천 남동구 남인천 요금소를 빠져나온 뒤 오른쪽 갓길에 세워진 차량을 발견했지만, A 씨는 그곳에 없었다. 마지막 휴대전화 신호는 차량에서 약 1㎞ 떨어진 인천 남동구 서창동의 한 아파트 주변에서 포착됐다.

경찰은 인천에서 시흥 방면으로 이동하는 A 씨의 모습이 담긴 CCTV 영상을 확보하고 기동대와 구조견을 투입해 전방위로 수색을 벌였다.

