“성과급 100%만 받아도 충성할 텐데”…1700%도 부족하다는 직원들 [수민이가 화났어요]

최태원 SK그룹 회장이 20일 직원들과의 대화에서 “성과급 1700%에도 만족하지 않는다고 들었는데 5000%까지 늘어나도 행복해지는 것은 아니다”라고 말했다. 최근 SK하이닉스 노사가 성과급 규모를 두고 갈등을 겪는 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

최 회장은 이날 서울 중구 SK서린사옥에서 열린 이천포럼 ‘슬기로운 SK생활’ 코너 도중 직원들에게 “(성과급과 같은) 보상에만 집착하면 미래를 제대로 볼 수 없다. 이는 근시안적인 접근”이라며 이렇게 말했다. 이어 “하이닉스가 반도체 1등 기업으로 올라섰고 과거 2등의 한을 어느 정도 풀었다고 볼 수는 있지만 여전히 불안과 불행이 존재한다”라고도 했다.

SK하이닉스 노사는 지난 5월부터 지난달까지 총 10차례에 걸쳐 임금 교섭을 했지만 합의점을 찾지 못했다. 사측은 지급률을 현 1000%에서 1700%로 올리는 방안을 제안했다. 반면 노조는 2021년 사측이 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 삼겠다고 한 만큼, 해당 금액 전체를 성과급으로 지급해야 한다는 입장이다.

노조는 이에 반발해 지난 6일 청주캠퍼스에서 창사 이래 첫 ‘조합원 총력 투쟁 1차 결의대회’를 열었고, 이어 12일 이천캠퍼스에서 2차 결의대회를 진행했다.

최근 온라인 커뮤니티에서는 SK하이닉스 직원의 급여가 공개돼 화제가 된 바 있다.

‘2025년 1월 SK하이닉스 급여 명세서’라는 제목의 게시물에서 총 지급액 5689만8587원에 실수령액은 4826만원이었다. 이 직원은 기본급으로 295만7000원, 고정시간외수당 50만7000원, 업적급 233만9000원을 받았다. 지급액 중 89%는 성과급이 차지했다. 특별 성과금은 1670만7000원, 초과 이익 분배금(PS)은 3408만원으로 책정됐다.

