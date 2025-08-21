최정윤, 재벌 3세와 이혼 "전남편, 딸과 한달에 2번 면접교섭"

사진=뉴스1 제공

배우 최정윤이 이혼한 전남편과 딸이 잘 만나고 있다고 전했다.

지난 19일 오후 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '어쩌다 어른' 10주년 특집에는 21년 차 이혼 전문 판사 정현숙이 출연했다.

정 판사는 "이혼 부부 중 주양육자가 법정에서 격하게 항의하는 사안이 있는데 바로 면접교섭권 때문"이라며 "비양육권자와 자녀가 정기적으로 만나거나 연락하는 등 접촉할 수 있는 권리"라고 말했다.

이어 "(면접교섭권은) 부모의 권리일 뿐 아니라 자녀의 권리이기도 하다. 부모가 아무리 주양육자라고 해도 본인이 마음대로 비양육 부모를 막으면 안 된다"며 "가정법원은 단순히 판결만 하는 곳이 아니라 면접교섭이 잘 이루어지지 않을 경우에 훈련시키는 일들도 한다"고 설명했다.

그러면서 "가정법원은 원활한 면접교섭을 위해 비양육자 부모와 자녀의 1박 2일 면접교섭 캠프를 운영한다. 부모와 자녀가 하룻밤 같이 시간을 보내면서 관계를 개선한다"며 "개인의 비용은 전혀 들어가지 않는 국가 지원 프로그램으로, 그만큼 나라에서도 면접교섭을 중요하게 생각하는 것"이라고 했다.

이날 정 판사는 관객석에 자리한 최정윤에게 "이혼 후 아이를 홀로 양육 중인데 아이와 아빠가 자주 만나냐"고 물었다. 이에 최정윤은 "법적으로는 한 달에 두 번 정해져 있는데 아이의 컨디션과 상황에 따라 스케줄 조율해서 융통성 있게 잘 만나고 있다"고 답했다. 이에 정 판사는 "너무 잘하고 있다"며 미소를 지었다.

한편 최정윤은 2011년 박성경 이랜드재단 이사장의 장남이자 그룹 '이글파이브' 출신 윤태준과 결혼해 딸을 낳았으나 3년의 별거 끝에 2022년 10월 이혼했다.

1997년 드라마 '아름다운 그녀'로 데뷔한 최정윤은 '옥탑방 고양이', '그대, 웃어요', '오작교 형제들', '천사의 선택' 등에 출연했다.

윤태준은 1999년 그룹 '이글파이브'로 데뷔해 '오징어 외계인', '궤도' 등으로 사랑받았다. 그룹 해체 후 미국으로 건너가 경제학을 전공한 뒤 이랜드그룹과 별개로 개인사업체를 운영했다. 2017년에는 억대의 주가 조작 혐의로 집행유예와 벌금 5억원을 선고받았다.

