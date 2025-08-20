‘김건희 측근’ 이종호 측, 휴대전화 밟아 한강공원 버려…특검, 증거인멸로 첫 입건

채해병 특별검사팀(특검 이명현)은 ‘임성근 구명로비’의 통로로 지목되는 당사자이자 김건희씨의 측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 증거물인 휴대전화를 파손하고 측근과 함께 ‘알리바이(현장에 없었다는 증거)’를 꾸민 정황을 포착해 수사하고 있다. 채해병 특검팀은 이 전 대표의 측근인 A씨를 ‘증거인멸’ 혐의로 피의자 입건했다. 해당 혐의로 입건이 이뤄진 것은 특검팀 출범 이후 처음이다.

정민영 채해병 특검보는 20일 정례브리핑에서 “이 전 대표가 지난달 10일 특검 압수수색 이후 측근 A씨와 함께 한강공원에서 증거를 인멸한 사실을 확인했다”며 “이에 A씨 부부 자택에 대해 다시 압수수색하고 휴대전화 여러 대를 압수했다”고 밝혔다. A씨 부부는 평소 이 전 대표와 매우 가깝게 지내는 사이인 것으로 알려졌다. 특검팀은 지난달 15일 이 전 대표와 함께 있던 A씨가 휴대전화를 밟아 파손 후 한강공원 쓰레기통에 버리는 상황을 목격하고 촬영했다. 해당 휴대전화는 실물을 확보하고 복구 중이다.

이종호 전 블랙펄인베스트 대표. 뉴스1

이 전 대표 측은 “특검에서 압수수색과 해당 휴대전화가 관련이 없어서 가져가지 않았다”고 주장한 바 있다. 이에 정 특검보는 “저희가 파악한 사실관계와는 다르다. 당연히 휴대전화가 있었으면 압수했을 것”이라며 “숨기고 있었는지는 모르겠지만 압수수색 이후에 포착한 것은 맞다”고 반박했다.

또 채해병 특검팀은 A씨가 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의 관련 알리바이를 만드는 현장도 포착했다. 이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 ‘주포’인 이정필씨에게 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있게 해주겠다면서 2022년 6월∼2023년 2월 25차례에 걸쳐 8000여만원을 받은 혐의로 김건희 특검팀(특검 민중기)의 수사를 받고 있다.

채해병 특검팀은 지난달 24일 A씨 부부의 자택 압수수색에 나섰다가, A씨가 이 전 대표의 알리바이를 메모하던 상황을 목격했다. 메모장에는 이 전 대표의 금전거래 경위 등이 담겨 있었다. 특검팀은 해당 메모를 현장에서 압수해 김건희 특검팀에 제출했다. 5일 진행된 이 전 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질검사) 과정에서 증거로 활용된 것으로 파악됐다.

A씨는 이 전 대표 측근 이관형씨를 통해 “허위 알리바이를 만들었다든가, 금전거래 경위를 설명하는 자료를 만들었다는 것은 모두 허위”라며 “저희 부부는 이 전 대표의 범죄일람표 일자 중 저희와 이 전 대표가 같이 있었던 일자의 다이어리와 사회관계망서비스(SNS)를 찾아서 정리했을 뿐”이라고 밝혔다.

채해병 특검팀은 A씨를 증거인멸 혐의 피의자로 입건하고 15일 불러 조사했다. 채해병 특검팀이 해당 혐의로 피의자 입건한 것은 A씨가 처음이다. 앞으로 A씨를 추가로 불러 조사할 것으로 전망된다.

장민주·유경민 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]