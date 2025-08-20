與 “매국적 원전 합의… 반드시 파기·재협상”… 일각선 “어쩔수 없어, 이제부터 하기 나름”

한국수력원자력·한국전력이 미국 원전기업 웨스팅하우스와 지난 1월 체결한 ‘글로벌 합의문’을 두고 논란이 확산하고 있다. 웨스팅하우스에 너무 유리한 조건으로 세계 주요 시장을 내주고 원전을 계약할 때마다 웨스팅하우스에 지급해야 할 비용도 너무 많아 ‘굴욕적’이라는 반응까지 나온다. 반면 원자력업계에 종사자 사이에서는 “힘없는 나라에서 어쩔 수 없는 면이 있다”며 굴욕까지는 아니라는 반박도 나온다.

더불어민주당은 20일 한수원과 한전을 상대로 “매국적 합의”를 했다며 강하게 비판했다. 황명선 민주당 최고위원은 이날 경북 경주에서 열린 최고위원회에서 “이 협정은 반드시 파기·재협상돼야 하고 책임자에 대한 철저한 조사와 문책이 필요하다”고 말했다.



정범진 경희대 교수(원자력공학)는 “힘있는 나라와 힘없는 나라의 협상”이라며 굴욕이라기보다는 ‘어쩔 수 없는’ 선택이라고 판단했다. 정 교수는 “웨스팅하우스와 합의 때문에 한수원 비용이 5% 정도는 올라갈 것으로 예상한다”면서도 “프랑스, 미국 원전보다는 여전히 경쟁력이 있어서 그렇게라도 우리가 수출 계약을 맺어야 한다고 본다”고 말했다.



최근 이 같은 논란이 불거진 이유는 지난 1월 한수원과 웨스팅하우스가 타결한 지식재산권 분쟁 종료 협상이 사실 웨스팅하우스에 너무 유리한 조건으로 합의됐다는 문제가 제기된 탓이다. 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원전 수출 시 자사에 기술 검증을 받고, 원전 1기를 수출할 때마다 우리 돈으로 2400억원의 기술 사용료와 9000억원 수준의 물품·용역 구매계약을 맺어야 한다는 내용이 담겼으며 이 계약은 향후 50년간 유지되는 것으로 알려졌다. 2022년 웨스팅하우스가 한수원을 상대로 제기한 지식재산권 분쟁은 이렇게 종료됐으며 지난 6월 결국 한수원은 체코 두코바니 원전을 최종 수주했다.

손양훈 인천대 교수(경제학)는 웨스팅하우스에 원천기술료를 지불하는 것은 당연한 일이라고 말했다. 손 교수는 “원천기술에 대한 사용료를 안 주겠다고 하면 기술 탈취가 되고, 굴욕적이라고 하려면 기술 사용료가 과도한지를 따져야 하는데 현재 원전 1기에 총 지급해야 하는 1조원 정도 금액이 향후 원전 수출 전망이나 과거 아랍에미리트(UAE) 수출 전례와 비교하면 과도한지는 모르겠다”고 주장했다.



합의 내용이 우리에게 불리한 면이 현재로선 많다고 해도 만회할 기회가 남았다는 의견도 나왔다. 정용훈 카이스트 교수(원자력양자공학)는 “이런 조건이어야 했는지 아쉬움이 들기는 한다”면서도 “원전 시장이 커지는 상황에서 혼자 했을 때보다 건설 기술이 없고 설계 기술만 있는 웨스팅하우스와 협력하면 우리 기업이 진출할 여지는 많아질 수 있어 이제부터 하기 나름”이라고 말했다.

박유빈 기자 yb@segye.com

