트럼프 “우크라 방공지원 가능… 지상군은 배치 않겠다” 못박아

러시아와 우크라이나의 정상회담을 앞두고 미국과 유럽이 우크라이나 안보 보장 마련을 위한 논의에 착수한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나에 미 지상군을 배치하지 않겠다고 못 박았다. 대신 유럽 지상군을 돕는 ‘공중 지원’ 가능성을 언급하면서 미국이 제한적인 역할을 하겠다는 입장을 내비쳤다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 19일(현지시간) 브리핑에서 “트럼프 대통령은 (우크라이나) 안전보장이 지속적 평화를 보장하는 데 결정적으로 중요하다는 점을 이해하고 국가안보팀에 유럽의 동맹들과 협조하라고 지시했다”고 밝혔다. 이에 따라 마코 루비오 미 국무장관 겸 국가안보보좌관 대행이 이끌고 우크라이나와 유럽 국가들의 안보보좌관이 참여하는 형태의 ‘3자 위원회’가 꾸려졌다. 트럼프 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 주요국 정상과의 18일 백악관 회담에서 우크라이나 안전보장에 미국이 참여할 것임을 밝힌 지 하루 만에 나온 조치다.



트럼프 대통령은 우크라이나가 요구해온 미군 주둔과 함께 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입은 없을 것이라는 점을 확실히 했다. 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 자신이 퇴임한 후에도 “미군이 우크라이나 국경을 방어하는 일은 없을 것”이라면서 “대통령인 내가 보장한다”고 말했다. 이어 “우크라이나 전쟁은 나토뿐 아니라 크름반도 문제로 시작됐다”며 “두 가지(나토 가입과 우크라이나로의 크름반도 반환) 모두 불가능하다”고 밝혔다.



대신 트럼프 대통령은 ‘공중 지원’ 가능성을 언급했다. 그는 “저들(유럽)이 기꺼이 지상군을 투입할 것이며, 우리도 그들을 여러 가지로 기꺼이 도울 것”이라며 “특히 아마도 방공 지원이 될 것이다. 왜냐하면 누구도 가지지 못한 장비들을 우리는 갖고 있기 때문”이라고 강조했다. 이는 유럽 국가들이 우크라이나 지상군을 파견하면 미국은 외곽에서 공군력을 지원할 수 있다는 뜻으로 해석된다.



스콧 베선트 재무장관은 우크라이나 안전보장을 위한 비용은 미국의 대유럽 무기 판매 이윤으로 충당될 것이라고 밝혔다. 베선트 장관은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 ‘우크라이나 공중 지원 비용이 미국 납세자의 부담이 된다는 것은 타당한 우려인가’라는 질문에 “우리는 유럽에 무기를 판매하고 있고, 유럽은 그것을 우크라이나에 팔고 있다”며 “트럼프 대통령은 (유럽에 수출하는) 그 무기들에 10%의 이윤을 붙이는데, 아마도 그 10%가 공중 지원 비용을 커버할 것”이라고 전했다.

