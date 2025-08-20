기지개 켜는 조국당

8·15광복절 특사로 풀려난 조국혁신당 조국 전 대표가 21일 복당한다. 사실상 대표직 복귀 수순에 들어간 것으로, 활발한 사회관계망서비스(SNS) 활동을 이어가고 있는 조 전 대표는 복당 후 공개 행보를 본격화할 예정이다.

조국혁신당 조국 전 대표가 지난 18일 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 이동하고 있다. 연합뉴스

20일 혁신당에 따르면 지난 18일 복당 원서를 낸 조 전 대표의 복당은 21일 최고위를 거쳐 마무리된다. 조 전 대표는 24일 오전 혁신당 창당 선언을 했던 부산 민주공원을 찾고, 오후에는 경남 양산 평산마을에서 문재인 전 대통령을 예방한다. 25일에는 경남 진해 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘소를 참배한다.



조 전 대표는 출소 사흘 만인 17일 김대중 전 대통령 묘역 참배를 시작으로 공개활동에 나섰다. 이후 언론 인터뷰, 유튜브 방송, SNS 활동 등을 통해 당대표 복귀와 내년 6월 선거 출마를 시사했다.



조 전 대표는 전날 자신의 유튜브 채널 ‘조국TV’에 사면 후 처음으로 1분44초짜리 영상을 올렸다. 영상에서 그는 “구독자들과 실시간으로 호흡할 수 있는 라이브 방송 등도 해볼 생각이다. 워낙에 제가 ‘노잼’(재미없음)이어서 어떨지 모르겠다”며 “압도적인 좋아요, 구독, 댓글, 알림 설정 부탁드린다”고 했다.

