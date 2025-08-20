김문수·장동혁, 특검 때리며 당심몰이… 안철수·조경태, 쇄신 외치며 역전 기대

김문수 “끝까지 싸울 사람에 힘 달라”
장동혁 “특검 당사 압색은 위법수사”
반탄파, 李정부 심판·대여 투쟁 강조
안철수, TK 찾아 보수층 표심 구애
조경태 “정치적 이득에 단일화 무산”
찬탄파는 ‘尹 어게인 저지’ 투표 독려
한동훈 “투표… 상식의 힘 보여달라”
국민의힘 제6차 전당대회 투표가 시작된 20일 당대표 후보들은 막판 당심 확보를 위한 총력전을 펼쳤다. 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대하는 김문수·장동혁 후보는 김건희 특검팀의 압수수색 시도 저지에 집중하며 대여 투쟁 기조를 내세웠다. 찬탄(탄핵 찬성)파 안철수·조경태 후보는 당 쇄신의 적임자임을 강조하며 당원들에게 투표를 독려했다.
김 후보는 이날 서울 여의도 중앙당사에서의 철야농성을 8일째 이어갔다. 김 후보는 호소문을 통해 “국민의힘을 자유대한민국의 큰집으로 세우고, 국민과 함께 반드시 이재명을 심판하겠다”며 “끝까지 싸울 사람, 저 김문수에게 힘을 모아 달라”고 밝혔다.
김 후보는 3대 특검 강행, 특검의 당원 명부 압수수색 시도, 윤 전 대통령 인권 유린 등을 주장하며 “지금 대한민국은 이재명표 폭주 기관차에 깔려 신음하고 있다. 이대로 두면 자유대한민국과 시장경제의 가치는 한순간에 무너지고, 일당독재의 길이 열리고 만다”고 비판했다. 이어 김 후보는 “저 김문수, 자유대한민국의 가치를 지키기 위해 언제나 앞장서 싸웠다”며 “앞으로도 물러섬 없이 싸울 것”이라고 약속했다.
김 후보와 함께 반탄파로 분류되는 장 후보 또한 용산 대통령실 앞에서 1인시위를 진행하며 특검의 압수수색을 규탄했다.
장 후보는 “특검이 망나니 칼춤을 추다가 이제 급기야 국민의힘 당사를 압수수색하면서 목숨줄과도 같은 당원 명부를 탈취하겠다고 하고 있다”며 “범죄사실과 아무런 관련성도 없는 위법수사다. 그리고 명백한 직권남용”이라고 지적했다. 이어 장 후보는 “정치 특검의 무리한 수사 정점에는 이재명 대통령이 있다”며 “특검의 무리한 칼날에 대해서 국민의 심판이 있을 것이다. 민심의 칼날이 결국 이재명정부를 심판할 것”이라고 경고했다.
전날 방송토론회에서 ‘한동훈 전 대표와 극우 성향 인사 전한길씨 중 재보궐선거 공천 후보를 선택하라’는 질문에 전씨를 택했던 장 후보는 이날도 “지금 상황에서는 (윤 전 대통령) 탄핵에 찬성했거나, 지속적으로 당론을 어긴 분들, 해당 행위를 한 분들이 당원들께 사죄하고 자숙할 시간”이라며 전씨를 옹호했다.
찬탄파 안·조 후보는 당원들에게 ‘한 표’를 호소하며 막판 대역전을 시도했다. 안 후보는 이날 오전 서울 마포구 ‘박정희 대통령 기념관’을 방문한 데 이어 오후에는 대구 서문시장과 칠성종합시장, 수성유원지를 잇달아 방문했다. 상대적으로 강성 보수층에서 낮은 자신의 지지세를 감안해 보수층의 표심에 호소하려는 전략으로 해석된다.
안 후보는 박정희기념관을 방문한 뒤 “정치인들이 박 대통령의 생가는 자주 찾지만, 정작 그분의 유능함과 헌신이 체계적으로 정리된 이 기념관이 서울에 있다는 사실조차 모르는 이들이 많다”며 “보수의 이름으로 걸어왔던 개혁의 역사를 반드시 이어가야 한다”고 강조했다.
안 후보는 국회에서 열린 기자회견에서는 당권 경쟁자들을 향해 견제구를 날리기도 했다. 안 후보는 김 후보를 “이재명에게 완패한 뒤에도 반성은커녕 빈번한 말 바꾸기로 일관하며 과거에 머물러 계신 분”, 장 후보를 “‘윤 어게인’을 추종하며 극단 세력 전씨를 공천하겠다고 하시는 분”, 조 후보를 “우리 당 동지 중 내란동조 세력이 있다고 특검에 말씀하시는 분”이라고 각각 비판했다.
조 후보는 MBC 뉴스 프로그램과 YTN 라디오에 잇따라 출연하며 고공전에 주력했다. 조 후보는 장 후보에 대해 “정치를 단단히 잘못 배웠다”며 “극우가 아니라면 위헌적이고 불법적인 비상계엄에 대해서 명확한 자기 입장이 있어야 한다”고 비판했다. 안 후보와의 단일화가 무산된 것에 대해선 “(안 후보가) 정치적 이득을 떠나서 대의적 차원에서 접근했으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 참 많이 남는다”고 책임을 돌렸다.
이날 한 전 대표가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “투표했다. 조용히 상식의 힘을 보여 달라”고 밝힌 것과 관련해 찬탄 진영에서는 다양한 해석이 나왔다. 안 후보 측에선 앞서 진행된 안 후보의 기자회견문에 ‘상식’이란 단어가 수차례 포함된 만큼 한 전 대표가 안 후보에 대한 지지 의사를 밝힌 것이 아니냐고 보기도 했다. 반면 친한동훈계 한지아 의원은 SNS에 조 후보와 함께 찍은 사진과 ‘상식의 힘’이라는 문구를 게시했다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]