‘사즉생’ 구조개편… 석화업계, NCC 25% 감축 나선다 [뉴스 투데이]

중국의 저가 공세로 생존의 갈림길에 선 석유화학 업계를 살리기 위해 정부가 나프타분해시설(NCC) 생산능력 25% 감축을 뼈대로 하는 구조개편을 단행한다. 석유화학 기업들이 자율적으로 설비 통폐합·고부가가치 제품으로 전환 등 자구안을 내놓으면 정부가 ‘당근’을 줄 방침이다. 눈치 싸움하며 무임승차하려는 기업에는 단호히 대처하기로 했다.



◆정부 ‘당근과 채찍’ 원칙 최후통첩



정부는 20일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 정부서울청사에서 열린 산업 경쟁력 강화 관계 장관 회의에서 △과잉설비 감축 및 고부가 스페셜티 제품으로의 전환 △재무 건전성 확보 △지역경제·고용 영향 최소화 등 ‘구조개편 3대 방향’을 제시했다. ‘정부 지원 3대 원칙’으로는 △3개(여수·대산·울산) 석유화학단지 대상 동시 구조개편 추진 △충분한 자구노력 및 타당성 있는 사업 재편 계획 마련 △정부의 종합 지원 패키지 마련을 내놓았다. 정부는 ‘선 자구노력, 후 정부 지원’을 원칙으로 하기로 했다.

뜻 모은 업계 김정관 산업통상자원부 장관이 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 석유화학업계 사업재편 자율협약식에서 이영준 롯데케미칼 사장, 김상민 LG화학 석유화학부문 본부장 등 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.뉴스1

이에 NCC를 보유한 10개 석유화학 기업 관계자들은 이날 서울 대한상공회의소에서 김정관 산업통상자원부 장관이 참석한 가운데 ‘석유화학산업 재도약을 위한 자율 협약식’을 열고, NCC 총 270만∼370만t을 감축하기 위해 노력하겠다고 발표했다. 이는 현재 국내 전체 NCC 생산능력 1470만t의 18∼25%에 해당하는 규모다. 국내 주요 석화업체들의 대형 NCC는 주로 100만∼130만t 규모인 만큼 이번 목표량은 약 3개 NCC를 줄이는 것과 비슷한 수준이다. 감축 목표는 한국화학산업협회가 보스턴컨설팅그룹(BCG)을 통해 진행한 컨설팅 용역을 바탕으로 도출됐다. 협약에 참여한 업체는 LG화학·롯데케미칼·SK지오센트릭·한화토탈·대한유화·한화솔루션· DL케미칼·GS칼텍스·HD현대케미칼·에쓰오일 등이다.



협약 참여 기업들은 연말까지 정부의 구조개편 3대 방향에 따라 사업 재편 계획을 마련하기로 했다. 형식은 자율 협약이지만 사실상 정부가 기업에 서로 양보해 구조조정을 하라며 최후통첩을 보낸 셈이다. 정부는 대주주의 자구노력도 주문했다.



구 부총리는 업계를 향해 “당장 다음 달이라도 계획을 제출하겠다는 각오로 속도를 내달라”며 “업계가 제출한 계획이 진정성 있다고 판단되면, 경쟁력 강화 등을 위한 연구개발(R&D) 지원, 규제 완화, 금융, 세제 등 종합대책을 적기에 마련해 지원하겠다”고 말했다. 그는 “사업재편을 미루거나 무임승차하려는 기업에 대해서는 정부 지원대상에서 배제하는 등 단호히 대처할 것”이라고 경고했다.

구 부총리는 석유화학 산업 불황에 대해 “중국, 중동 등 글로벌 공급과잉이 예고됐지만, 국내 업계는 과거 호황에 취해 오히려 설비를 증설했고 고부가 전환까지 실기하며 큰 어려움에 직면했다”며 “위기 극복의 해답은 분명하다. 과잉설비 감축과 근본적 경쟁력 제고 두 가지”라고 지적했다. 구 부총리는 “‘버티면 된다’라는 안이한 인식으로는 당면한 위기를 절대 극복할 수 없다”며 “‘사즉생’(死卽生)의 각오로 임해야 한다”고 강조했다. 김 장관도 “지금 석유화학 산업은 사는 길을 선택할 것인가, 역사의 뒤안길로 사라져갈 것인가 갈림길에 서 있다”며 “신속한 구조개편 없이는 살아남을 수 없는 절체절명의 상황”이라고 밝혔다.



◆“정부로선 최선” vs “기업 고민 늘어”



이날 정부가 내놓은 석유화학산업 구조개편안은 뼈를 깎는 구조조정에 나서는 기업에는 당근을, 무임승차 기업에는 채찍을 가하겠다는 것이 핵심이다. 정부가 목표치·시한을 정한 만큼 공은 업계로 넘어갔다.



한 업계 전문가는 정부안에 대해 “적극적 지원책 제시는 무역분쟁 소지가 있기에 정부는 현시점에서 할 수 있는 최선의 안을 제시했다”며 “결국 기업들의 의지가 중요하다”고 평가했다. 이덕환 서강대 화학과 명예교수는 “석유화학 산업은 해운업과 달리 대상 기업이 너무 많고 다양해 획일적 구조조정은 불가능하다. 이런 방식으로 갈 수밖에 없다”며 “다만 3년 전에 나왔어야 할 대책이 너무 늦었다”고 밝혔다. 이 교수는 “소재산업인 석유화학이 무너지면 후방 산업이 한꺼번에 무너진다”며 “정부 대책에는 이런 위기의식이 너무 약하게 반영됐다”고 말했다.

업계에서는 담합이나 독과점 규제 등 현행 공정거래법의 유연한 적용이나 구체적 지원책이 빠져 혼란스러워하는 분위기도 감지됐다.



한 기업 관계자는 NCC 감축과 관련해 “가동률을 조정할지 공장 한두개를 끄는 게 맞을지, 누가 끌지 복잡한 문제에 대해 이제 고민을 시작할 단계”라며 “다만 설비 통폐합도 현행법상 담합 이슈가 있어서 기업들이 직접 소통하기 힘들기에 논의할 방법이 마련돼야 한다”고 전했다. 조용원 산업연구원 연구위원은 “현재로서는 기업들이 각자 협력사를 찾고 추진할 때마다 법적으로 문제될지 여부를 정부에 확인하는 게 최선일 것”이라고 말했다.

정부는 이 같은 우려에 대해 기업별로 사업재편 방식이 다양한 만큼, 각 사안별로 공정거래위원회 등 관계 부처 협의를 통해 원활한 추진이 가능하도록 하겠다고 밝혔다.

송은아·박유빈 기자, 세종=이희경 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]