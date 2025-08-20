신작 ‘키메라의 땅’ 들고 온 베르나르 베르베르 “작가란 더 나은 미래 사유하는 사람”

“1994년 소설 ‘뇌’에서 인공지능(AI)의 존재를 다뤘듯, 작가로서 항상 먼 미래를 내다보려 노력합니다. ‘키메라의 땅’에서는 인간과 동물의 혼종을 그렸어요. 제가 미래를 안다고 말할 순 없지만, 선구안으로 미래를 그리고 현재에 경고를 보냅니다.”

프랑스 작가 베르나르 베르베르가 20일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 ‘키메라의 땅’ 출간 기념 기자간담회에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

전 세계 3000만부 이상 판매고를 올린 베스트셀러 작가 베르나르 베르베르(63)가 신작 장편소설 ‘키메라의 땅’(열린책들)을 들고 한국을 찾았다. 20일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 기자간담회에서 그는 “한국은 제2의 조국과도 같은 나라”라며 미소 지었다.

‘키메라의 땅’은 인류의 진화와 공존 가능성을 유전자 조작 기술을 통해 탐색한 SF다. 주인공인 진화 생물학자 ‘알리스’는 인류가 단일 종으로 존재하기 때문에 취약하다고 생각해 인간과 동물의 유전자를 조합한 신인류 키메라 개발을 위한 연구에 나선다.

그러던 중 3차 세계대전이 발발해 지구는 핵전쟁으로 파괴된다. 우주에서 연구를 진행하던 알리스는 고농도의 방사능 환경에서도 생존할 수 있는 세 종의 키메라 배아를 들고 지구에 귀환한다. 인간과 박쥐의 혼종으로 하늘을 나는 ‘에어리얼’, 인간과 두더지의 혼종으로 땅을 파고 지하에서 생활 수 있는 ‘디거’, 인간과 돌고래의 혼종으로 물속에서 유영하며 살 수 있는 ‘노틱’이다.

베르베르는 “이런 소재가 놀랍고 어찌 보면 정신 나간 것으로 보일 수도 있지만, 실제 인간과 동물 유전자를 융합하려는 연구는 이미 존재한다”고 말했다. 주인공 알리스에 대해서는 “DNA 변형과 종의 진화에 대한 놀라운 연구를 수행했지만 당대 과학계에서 배척당했던 오스트리아 학자 파울 카메러에게 알리스라는 이름의 후손이 있다고 상정한 것”이라며 “역사적 사실과 SF 사이에 가교를 형성하고자 했다”고 설명했다.

책에는 현재 인류가 마주한 위기에 대한 메시지도 담겼다. 베르베르는 “인류가 이미 3차대전을 벌이는 중이라고 생각한다”며 “현실에서는 느리게 벌어지고 있고, 소설에서는 급속하게 진행시켰을 뿐”이라고 했다. 작가는 본질적으로 인류를 위해 더 나은 미래가 무엇인지 사유하는 사람이라고 한 그는 “제 작품 대부분은 어떤 해결책도 없어 보이는 극단적인 상황을 상상하지만 해결책을 찾고 더 나은 미래, 유토피아를 향한다. 더 나은 미래를 위한 이야기”라고 밝혔다.

AI에 대한 견해도 밝혔다 “저 역시 챗GPT로 문서 작성 도움을 받지만 AI가 소설을 쓰는 툴(도구)이 될 수는 없습니다. AI에게 ‘베르베르 스타일로 책을 써’라고 주문하면 제 전작을 모두 베껴서 그렇게 할 수는 있겠죠. 언젠가 AI가 독창적 아이디어를 낼 날이 올 수도 있겠지만, 지금은 이미 있는 것을 뒤섞어 내놓는 일밖에 하지 못해요. 제겐 AI처럼 되지 않기 위해 항상 새로움을 추구해야 한다는 원동력이 있어요.”

이규희 기자 lkh@segye.com

